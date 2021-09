Laver Cup 2021: Resto del Mondo vs Europa. I risultati completi del Day 1. Europa avanti per 3 a 1. Berrettini-Zverev sconfitti nel doppio. I singolari tutti in favore dell’Europa

La fatica di Matteo Berrettini non è finita qui dopo la vittoria in singolare. L’azzurro è tornato in campo per il doppio, in coppia con Alexander Zverev ma sono stati sconfitti al supertiebreak da Isner-Shapovalov.

Resto del Mondo vs Europa 1-3

Exhibit Exhibition Laver Cup Ruud C. Ruud C. 6 7 Opelka R. Opelka R. 3 6 Vincitore: Ruud C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Opelka R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Opelka R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Opelka R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Opelka R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ruud C. 0-15 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Opelka R. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Opelka R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Opelka R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Opelka R. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

19:00 Opelka R. (Usa) – Ruud C. (Nor)

20:30 Auger-Aliassime F. (Can) – Berrettini M. (Ita)



Exhibit Exhibition Laver Cup Berrettini M. Berrettini M. 6 7 10 Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime F. 7 5 8 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Auger-Aliassime F. 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 7-5 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Berrettini M. 15-0 40-0 2-2 → 3-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Berrettini M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Berrettini M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Auger-Aliassime F. 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

01:00 Schwartzman D. (Arg) – Rublev A. (Rus)



Exhibit Exhibition Laver Cup Rublev A. Rublev A. 4 6 11 Schwartzman D. Schwartzman D. 6 3 9 Vincitore: Rublev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 Schwartzman D. 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Schwartzman D. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Rublev A. 0-15 15-15 30-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Schwartzman D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Rublev A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Schwartzman D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Schwartzman D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Rublev A. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Schwartzman D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Schwartzman D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Rublev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Rublev A. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

02:30 Isner J./Shapovalov D. – Zverev A./Berrettini M.