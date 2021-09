Laver Cup 2021: Il programma della prima giornata. Matteo Berrettini in campo due volte per l’Europa

La quarta edizione della Laver Cup inizierà questo venerdì e proseguirà fino a domenica al TD Garden di Boston, USA. L’Europa cercherà di mantenere la sua totale egemonia nell’evento, mentre il Resto del Mondo cercherà di porre fine a questo dominio, e la formazione per la giornata di apertura è già definita. Una resa dei conti a stelle e strisce sta arrivando nella casa dei Boston Celtics?

Nella sessione diurna, che prenderà il via alle 19, Casper Ruud darà il via per l’Europa contro il gigante Reilly Opelka, prima che i grandi amici Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime si sfideranno in un’interessante battaglia. Nella sessione serale, che prenderà il via all’una, Andrey Rublev incontrerà Diego Schwartzman, mentre il match di doppio metterà Alexander Zverev/Matteo Berrettini contro Denis Shapovalov/John Isner.

World – Europa

19:00 Opelka R. (Usa) – Ruud C. (Nor)

20:30 Auger-Aliassime F. (Can) – Berrettini M. (Ita)

01:00 Rublev (rus) – Schwartzman (Arg)

02:30 Alexander Zverev/Matteo Berrettini – Denis Shapovalov/John Isner