Challenger Biel, Braga, Bucarest, Columbus, Ambato: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Ambato (Ecuador), terra battuta – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Alexis Gautier vs [2] Andrej Martin



Il match deve ancora iniziare

2. Emilio Gomez / Roberto Quiroz vs Boris Arias / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

3. Lucas Catarina vs Facundo Mena



Il match deve ancora iniziare

4. Alejandro Gomez / Thiago Agustin Tirante vs Emilio Gomez / Roberto Quiroz OR Boris Arias / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Gerald Melzer vs Julian Lenz



Il match deve ancora iniziare

2. [7] Thiago Agustin Tirante vs Carlos Gomez-Herrera



Il match deve ancora iniziare

3. Alexander Merino / Junior A. Ore OR Alejandro Mendoza / Matias Zukas vs [3] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Luca Castelnuovo / Johan Nikles vs Eduard Esteve Lobato / Oriol Roca Batalla



Il match deve ancora iniziare

2. Alexander Merino / Junior A. Ore vs Alejandro Mendoza / Matias Zukas



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Andrej Martin / Goncalo Oliveira vs Luca Castelnuovo / Johan Nikles OR Eduard Esteve Lobato / Oriol Roca Batalla



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Julian Lenz / Gerald Melzer vs [2] Carlos Gomez-Herrera / Renzo Olivo (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Biel (Svizzera), cemento (al coperto) – 2° Turno

Mats Moraing vs Ramkumar Ramanathan
Vincitore: Ramanathan R.
Set 1: 2-6
Set 2: 3-6

1. Mats Moraingvs Ramkumar Ramanathan

2. Enzo Couacaud vs [7] Marc-Andrea Huesler



Enzo Couacaud vs [7] Marc-Andrea Huesler
Vincitore: Husler M.
Set 1: 4-6
Set 2: 4-6

3. [WC] Dominic Stricker vs [2] Henri Laaksonen



[WC] Dominic Stricker vs [2] Henri Laaksonen
Set 1: 6-1
Set 2: 4-6
Set 3: 4-3 (in corso)

4. [Q] Alexander Ritschard vs [6] Joao Sousa (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Vladyslav Manafov / Piotr Matuszewski vs [2] Marc-Andrea Huesler / Dominic Stricker



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 13:00)

1. [LL] Alexander Shevchenko vs [Q] Antoine Escoffier



[LL] Alexander Shevchenko vs [Q] Antoine Escoffier
Vincitore: Escoffier A.
Set 1: 4-6
Set 2: 6-7

2. [1] Treat Huey / Frederik Nielsen vs Jakub Paul / Yannik Steinegger



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Ruben Bemelmans / Daniel Masur vs Maxime Janvier / Arjun Kadhe



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Braga (Portogallo) – terra battuta – 2° Turno

[Q] Nikolas Sanchez Izquierdo vs Andrea Collarini
Vincitore: Sanchez-Izquierdo N.
Set 1: 7-5
Set 2: 6-2

1. [Q] Nikolas Sanchez Izquierdovs Andrea Collarini

2. Robin Haase vs [2] Taro Daniel (non prima ore: 13:55)



Robin Haase vs [2] Taro Daniel
Vincitore: Daniel T.
Set 1: 3-6
Set 2: 1-6

3. [5] Cedrik-Marcel Stebe vs Michael Vrbensky



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Nuno Borges / Francisco Cabral vs Andrea Collarini / Mark Vervoort



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Mats Hermans / Igor Sijsling vs [PR] Peter Heller / Jeroen Vanneste



[Alt] Mats Hermans / Igor Sijsling vs [PR] Peter Heller / Jeroen Vanneste
Vincitore: Hermans M. / Sijsling I.
Set 1: 6-4
Set 2: 7-5

2. Bogdan Bobrov / Roberto Ortega-Olmedo vs [3] Jesper De Jong / Bart Stevens



Bogdan Bobrov / Roberto Ortega-Olmedo vs [3] Jesper De Jong / Bart Stevens
Vincitore: De Jong J. / Stevens B.
Set 1: 3-6
Set 2: 3-6

3. [Q] Santiago Fa Rodriguez Taverna vs [4] Nikola Milojevic



[Q] Santiago Fa Rodriguez Taverna vs [4] Nikola Milojevic
Set 1: 3-6
Set 2: 6-3
Set 3: 0-0 (in corso)

4. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [WC] Jaime Faria / Luis Faria



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Bucharest (Romania) – terra battuta – 2° Turno

[Q] Calvin Hemery vs [3] Thanasi Kokkinakis
Vincitore: Kokkinakis T.
Set 1: 6-2
Set 2: 6-7
Set 3: 6-7

1. [Q] Calvin Hemeryvs [3] Thanasi Kokkinakis

2. Teymuraz Gabashvili vs [WC] Nicholas David Ionel (non prima ore: 12:00)



Teymuraz Gabashvili vs [WC] Nicholas David Ionel
Set 1: 3-6
Set 2: 3-3 (in corso)

3. [1] Jamie Cerretani / Luca Margaroli vs Flavio Cobolli / Julian Ocleppo



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Alexandru Jecan / Dan Alexandru Tomescu vs [2] Alexander Erler / Lucas Miedler



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Vit Kopriva vs Filip Horansky



[7] Vit Kopriva vs Filip Horansky
Vincitore: Horansky F.
Set 1: 3-6
Set 2: 4-6

2. [Q] Dragos Nicolae Madaras vs [8] Jiri Lehecka



[Q] Dragos Nicolae Madaras vs [8] Jiri Lehecka
Vincitore: Lehecka J.
Set 1: 1-6
Set 2: 2-6

3. Radu Albot / Alexander Cozbinov vs [3] Ruben Gonzales / Hunter Johnson



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Uladzimir Ignatik / Dragos Nicolae Madaras vs Maximilian Marterer / Lukas Rosol (non prima ore: 14:45)



[Alt] Uladzimir Ignatik / Dragos Nicolae Madaras vs Maximilian Marterer / Lukas Rosol
Set 1: 0-2 (in corso)

CHALLENGER Columbus (USA), cemento (al coperto) – 2° Turno

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Prajnesh Gunneswaranvs Mikael Torpegaard

2. [Q] Evan King vs [7] J.J. Wolf



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Tennys Sandgren vs [Q] Gijs Brouwer



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Robert Galloway / Alex Lawson vs Alexis Galarneau / Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] LUTSCHAUNIG Andrew / James Trotter vs [2] Evan King / Jackson Withrow



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jason Kubler vs Stefan Kozlov



Il match deve ancora iniziare

2. William Blumberg / Max Schnur vs Yunseong Chung / Seong-chan Hong



Il match deve ancora iniziare

3. [4] JiSung Nam / MinKyu Song vs Stefan Kozlov / Peter Polansky (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare