Martina Trevisan vince il torneo ITF di Valencia

Martina Trevisan ha conquistato questo pomeriggio il torneo ITF di Valencia.

La finale itf 80 di Valencia tra Martina Trevisan e Delma Galfi termina con il risultato di 4-6 6-4, 6-0 in favore dell’azzurra.

Nel primo set Martina parte contratta e commette tanti errori, mentre la Galfi (138 al mondo) gioca un gran bel tennis. Quando prende le misure il set è orami compromesso e si conclude sul 6-4 per Delma Galfi.

Nel secondo Martina parte forte e deve lottare anche contro l’entusiasmo della sua avversaria. Parziale incerto con tanti break da una parte e dall’altra.

Alla fine la spunta Martina con applausi a scena aperta da parte del pubblico spagnolo, con il punteggio di 6-4. Era la svolta decisiva, con la Galfi che cominciava già a sentire la stanchezza di una settimana intensa.

Al 3^ e decisivo set, Martina ha provato ad allungare per vincere questo importante torneo, senza lasciare chance alla sua avversaria di rientrare in partita. Alla fine con un inequivocabile 6-0 vince e festeggia il suo best ranking alla 65^ posizione in classifica.