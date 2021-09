La domenica delle Finali

Nel 2021 mai abbiamo avuto una domenica così ricca di appuntamenti per tifare per le nostre tenniste e i nostri tennisti!

Partiamo

Ben 5 finali ci attendono, partendo dalla più prestigiosa del WTA 250 a finire alle finali degli ITF 15.000 che vedono in campo nostri giovani talenti!

Partiamo da Jasmine Paolini impegnata alle 17 contro la nr. 38 al Mondo Riske.

Jasmine è alla sua prima finale in un torneo WTA 250! Ci e’ arrivata con ottimo tennis, grande stabilità emotiva e immensa determinazione!

Se riuscisse nell’impresa di vincere diventerebbe nr. 64 al mondo, scavalcando Martina Trevisan anche in caso di vittoria a Valencia.

La seconda finale più importante vede impegnata proprio Martina Trevisan in Spagna nel W80 di Valencia!

Martina ha già conquistato un prestigioso best ranking con la 70esima posizione in classifica! In caso di vittoria salirebbe al 65esimo posto, in caso di sconfitta della Paolini, e al 66esimo se vinceranno entrambe!

Martina ha vinto 2 battaglie insidiosissime nei quarti di finale e in semifinale! Partite che fino ad un mese fa avrebbe certamente perso! In semifinale abbiamo rivisto la vecchia Trevisan nel 2^ set, salvo poi riprendersi con personalità nel 3^ decisivo set, soprattutto durante il suo secondo turno di battuta (il più lungo del match)!

Oggi non deve sbagliare !

La finale meno attesa arriva dal campo maschile con Luca Nardi, impegnato nel W25 di Madrid!

Luca ha vinto due battaglie straordinarie con altrettanti beniamini di casa! È ormai decisamente pronto per giocare i Challenger costantemente, per salire più velocemente in classifica! È il miglior Under 18 e il 6^ Under 19 (al primo c’è lo spagnolo Alcaraz proiettato verso la Top ten ATP)

Luca in caso di vittoria diventerà 448 al mondo. Per entrare nei primi 400 gli mancheranno appena 22 punti. Il traguardo dei primi 300 dista invece 93 punti.

Con bravura e un po’ di fortuna si potrebbe provare questa scalata già nel 2021. Il 4 Gennaio 2021 era al 790esimo posto. Impressionante risultato considerato che nella prima parte di stagione ha giocato pochi tornei!

Nei W15 impegnati altri 3 Azzurri: Catini, Cecschi e Roncalli.

Tutti e tre già hanno vinto arrivando in finale.

Il 25enne Simone Roncalli ha raggiunto la posizione 622 e, in caso di vittoria arriva alla posizione 603. È sempre più vicino al suo best ranking (563) che dista oggi 12 punti (in caso di vittoria appena 8).

Anche per lui settimana da ricordare con grande entusiasmo.

Le due ragazze impegnate in finali W15 giocano entrambe contro le teste di serie nr. 1! Gare difficili ma non impossibili

Chiara Catini, 22 anni, impegnata nel W15 Sozopol in caso di vittoria arriva alle 744esima posizione! Oggi e’ virtualmente 777.

Siamo certi non si fermerà oggi la sua scalata verso traguardi più ambiziosi!

Discorso a parte per Gloria Ceschi che con questa finale entra nella Top 1000, esattamente alla posizione 956.

In caso di vittoria arriverà alla posizione 858 dalla 1159 ottenuta solo di una settimana fa.

Poco importa se vincono o perdono questa finale.

Ci hanno regalato una settimana da sogno, la Migliore del 2021 e nessuno potrà dire nulla o cancellare i best ranking ottenuti.

Buon divertimento!

Domenico Di Conza