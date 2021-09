Lorenzo Musetti nuovo testimonial di Rolex

Nuovo sponsor per il toscano

I giovani talenti azzurri sono sempre più ambiti dagli sponsor tennistici più prestigiosi. Lorenzo Musetti è da poco diventato testimonial di Rolex, noto brand di orologi di lusso, “tempo ufficiale” a Wimbledon e in moltissimi altri eventi Pro. L’ha annunciato lo stesso Lorenzo con un foto pubblicata su Instagram, in cui si dice “Onorato e orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Rolex”.

Lorenzo così farà compagnia a Jannik Sinner, testimonial della casa svizzera già dall’anno scorso. Nello scatto, Musetti indossa il modello Datejust 41, uno dei più iconici del marchio.