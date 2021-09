Laver Cup 2021: Nick Kyrgios “L’NBA è una parte molto importante della mia vita, nel modo in cui agisco e come plasmo la mia personalità”

Nick Kyrgios sarà ancora una volta una delle stelle del World Team alla Laver Cup. Nick è un fan dell’evento ed ha anche un fattore motivante aggiunto in quella settimana con la quarta edizione che si giocherà a Boston, nel padiglione dove i “suoi” Celtics disputano le partite casalinghe.

“Sono un fanatico dei Boston Celtics. L’NBA è una parte molto importante della mia vita, nel modo in cui agisco e come plasmo la mia personalità. Non sarò sorpreso se mi emozionerò quando entrerò nel padiglione e verrà annunciato il mio nome”, ha confessato in una dichiarazione al sito ufficiale dell’evento, prima di assicurare. “La Laver Cup è la mia settimana preferita dell’anno!”