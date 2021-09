WTA Portoroz e Lussemburgo: I risultati del Day 1. Bronzetti e Ferrando nel Md. Fuori la Stefanini

MD

(1) Petra Martic vs Kaja Juvan

(Q) Aleksandra Krunic vs (WC) Ziva Falkner

Sara Errani vs Anhelina Kalinina

(Q) Cristiana Ferrando vs (5) Tamara Zidansek

(3) Alison Riske vs (WC) Pia Lovric

(Q) Viktoria Kuzmova vs (Q) Tereza Mrdeza

(WC) Nika Radisic vs Kristina Mladenovic

Ana Konjuh vs (8) Donna Vekic

(6) Dayana Yastremska vs Jasmine Paolini

Danka Kovinic vs Anna Kalinskaya

Tereza Martincova vs Kristina Kucova

Heather Watson vs (4) Sorana Cirstea

(7) Rebecca Peterson vs (Q) Lucia Bronzetti

Bernarda Pera vs Fiona Ferro

Katarina Zavatska vs (Q) Katie Boulter

Jaqueline Cristian vs (2) Yulia Putintseva

WTA 250 Portorose (Slovenia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

CENTRE COURT – 12:00pm

US Emina Bektas – HR Tereza Mrdeza



WTA WTA Portoroz Bektas E. Bektas E. 6 4 0 Mrdeza T. Mrdeza T. 4 6 6 Vincitore: Mrdeza T.

SK Viktoria Kuzmova – IT Lucrezia Stefanini



WTA WTA Portoroz Kuzmova V. Kuzmova V. 6 4 7 Stefanini L. Stefanini L. 4 6 6 Vincitore: Kuzmova V.

SI Nika Radisic (WC) – FR Kristina Mladenovic



WTA WTA Portoroz Radisic N. Radisic N. 6 1 2 Mladenovic K. Mladenovic K. 4 6 6 Vincitore: Mladenovic K.

GB Heather Watson – RO Sorana Cirstea (4)



WTA WTA Portoroz Watson H. Watson H. 1 3 Cirstea S. Cirstea S. 6 6 Vincitore: Cirstea S.

HR Ana Konjuh – HR Donna Vekic (8)



Il match deve ancora iniziare

COURT D- 12:00pm

IT Lucia Bronzetti – GB Samantha Murray Sharan



WTA WTA Portoroz Bronzetti L. Bronzetti L. 6 6 Murray Sharan S. Murray Sharan S. 2 3 Vincitore: Bronzetti L.

IT Cristiana Ferrando – BY Yuliya Hatouka



WTA WTA Portoroz Ferrando C. Ferrando C. 7 6 Hatouka Y. Hatouka Y. 6 1 Vincitore: Ferrando C.

SISI Klepac A / Zidansek T – RUSI Dzalamidze N / Juvan K



WTA WTA Portoroz Klepac A. / Zidansek T. Klepac A. / Zidansek T. 4 6 10 Dzalamidze N. / Juvan K. Dzalamidze N. / Juvan K. 6 2 8 Vincitore: Klepac A. / Zidansek T.

SISI Falkner Z / Lovric P – SKRU Kalinskaya A / Mihalikova T



WTA WTA Portoroz Falkner Z. / Lovric P. Falkner Z. / Lovric P. 1 2 Kalinskaya A. / Mihalikova T. Kalinskaya A. / Mihalikova T. 6 6 Vincitore: Kalinskaya A. / Mihalikova T.

COURT C – 12:00pm

GB Katie Boulter – RO Irina Fetecau



WTA WTA Portoroz Boulter K. Boulter K. 7 6 Fetecau I. Fetecau I. 6 2 Vincitore: Boulter K.

RS Aleksandra Krunic – CH Susan Bandecchi



WTA WTA Portoroz Krunic A. Krunic A. 2 6 6 Bandecchi S. Bandecchi S. 6 1 3 Vincitore: Krunic A.

US Bernarda Pera – FR Fiona Ferro



WTA WTA Portoroz Pera B. Pera B. 6 6 Ferro F. Ferro F. 4 3 Vincitore: Pera B.

FRIT Cascino E / Rosatello C – CHIT Bandecchi S / Stefanini L



WTA WTA Portoroz Cascino E. / Rosatello C. Cascino E. / Rosatello C. 6 2 Bandecchi S. / Stefanini L. Bandecchi S. / Stefanini L. 7 6 Vincitore: Bandecchi S. / Stefanini L.

WTA 250 Lussemburgo (Lussemburgo) – 1° Turno, cemento (al coperto)

CENTRAL – 12:00pm

JP Misaki Doi – RU Liudmila Samsonova (7)



WTA WTA Luxembourg Doi M. Doi M. 2 3 Samsonova L. Samsonova L. 6 6 Vincitore: Samsonova L.

AU Astra Sharma – DK Clara Tauson



WTA WTA Luxembourg Sharma A. Sharma A. 2 2 Tauson C. Tauson C. 6 6 Vincitore: Tauson C.

CH Stefanie Voegele (WC) – RU Ekaterina Alexandrova (4)



WTA WTA Luxembourg Vogele S. Vogele S. 1 6 3 Alexandrova E. Alexandrova E. 6 3 6 Vincitore: Alexandrova E.

RU Anastasia Potapova – FR Alize Cornet (8)



WTA WTA Luxembourg Potapova A. Potapova A. 4 2 Cornet A. Cornet A. 6 6 Vincitore: Cornet A.

RU Ekaterina Makarova (Q) – HR Jana Fett (Q)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 12:00pm

FR Oceane Dodin – RU Anastasia Zakharova (Q)



WTA WTA Luxembourg Dodin O. Dodin O. 6 6 6 Zakharova A. Zakharova A. 7 4 3 Vincitore: Dodin O.

DEDE Friedsam A / Papadakis L (WC) – USSK Christian K / Schmiedlova A



WTA WTA Luxembourg Friedsam A. / Rueffer L. Friedsam A. / Rueffer L. 6 6 Christian K. / Schmiedlova A. Christian K. / Schmiedlova A. 2 4 Vincitore: Friedsam A. / Rueffer L.

PLDE Heisen V / Rosolska A – NORU Eikeri U / Gracheva V



WTA WTA Luxembourg Heisen V. / Rosolska A. Heisen V. / Rosolska A. 6 4 7 Eikeri U. / Gracheva V. Eikeri U. / Gracheva V. 4 6 10 Vincitore: Eikeri U. / Gracheva V.

AUNL Hartono A / Tjandramulia O – JPJP Hozumi E / Ninomiya M (3)