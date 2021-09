Us Open: LIVE i risultati con il dettaglio delle Finali. E’ il giorno della sfida tra Djokovic e Medvedev

Us Open 2021

Us Open Grand Slam | Hard | $57.500.000 – Finali

Arthur Ashe Stadium – Ore: 19:00

C. Gauff / C. McNally vs S. Stosur / S. Zhang



Slam Us Open C. Gauff / C. McNally [11] • C. Gauff / C. McNally [11] 40 3 S. Stosur / S. Zhang [14] S. Stosur / S. Zhang [14] A 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 C. Gauff / C. McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Gauff / C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Gauff / C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

N. Djokovic vs D. Medvedev (non prima delle ore 22)



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00

D. De Groot vs Y. Kamiji



Slam Us Open D. De Groot [1] D. De Groot [1] 6 6 Y. Kamiji [2] Y. Kamiji [2] 3 2 Vincitore: D. De Groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Kamiji 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 D. De Groot 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Y. Kamiji 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. De Groot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Y. Kamiji 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 D. De Groot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Y. Kamiji 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 D. De Groot 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Kamiji 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 D. De Groot 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Y. Kamiji 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 D. De Groot 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Y. Kamiji 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 D. De Groot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Y. Kamiji 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. De Groot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Y. Kamiji 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

D. Alcott vs N. Vink



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 18:00

S. Kunieda vs A. Hewett