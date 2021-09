Us Open: Zverev vince e convince per la 16a volta consecutiva. E’ semifinale!! (con il video della partita e con Zverev che pulisce anche il campo dopo una reazione di Harris)

Il numero 4 del mondo Alexander Zverev, è inarrestabile in questa fase della stagione – e della sua carriera ed ha raggiunto le semifinali degli US Open per la seconda volta consecutiva.

Il tedesco è alla sedicesima vittoria consecutiva dopo le sei vittorie alle Olimpiadi di Tokyo e le cinque sulla strada del titolo a Cincinnati.

Giocando sempre meglio e ignaro di tutto ciò che sta accadendo fuori dal campo, Zverev, 24 anni, ha battuto il sudafricano Lloyd Harris, numero 46 del mondo e una delle rivelazioni del torneo per 7-6(7), 6-3, 6-4, in una partita che è stata complicata solo nel primo set, quando Harris ha condotto 5-3 e poi ha avuto unset point (al servizio) durante il tie-break, dove avrebbe finito però per perderlo.

Zverev ora affronterà in semifinale il vincitore dell’incontro tra il serbo Novak Djokovic ed il nostro Matteo Berrettini .

#Harris throws the water bottles onto court. Is it to delay the start of 2nd set after he lost a close first set Vs #Zverev? #USOpen pic.twitter.com/PwI2p2dDiX — SportsTalk (@rajeshworld) September 8, 2021

Da segnalare una scena davvero insolita si è verificata alla fine del primo set. Arrabbiato per aver perso il primo parziale, il tennista sudafricano ha scagliato verso il campo due bottigliette d’acqua che, all’impatto con il suolo, si sono aperte bagnando il campo. Una situazione che ha spinto il giudice di sedia a chiedere l’intervento dei raccattapalle che, insieme ai due tennisti, hanno provveduto ad asciugare. Decisivo anche l’intervento di Zverev, che ha dato una mano per velocizzare il lavoro di asciugatura.

A. Zverev vs L. Harris