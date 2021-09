Us Open: Berrettini ritrova Djokovic dopo Wimbledon, in quota l’impresa semifinale vale 6,00

Matteo Berrettini non si ferma agli Us Open e ritroverà Novak Djokovic a poco meno di due mesi dalla finale di Wimbledon. Al romano servirà un’impresa non da poco secondo i betting analyst: l’accesso in semifinale mercoledì sera è un colpo da 6 volte la posta.

Appare quasi scontata la vittoria del serbo, numero uno al mondo, che è proposto a 1,12 al penultimo atto. Negli ultimi due precedenti, tra cui quello al Roland Garros, Matteo è stato capace di strappare un set a Nole: la possibilità che il match di New York termini in quattro o cinque parziali vale 2,01, mentre il risultato più probabile è il 3-0 (1,89) a favore di colui che potrebbe completare uno storico Grand Slam.

Quote medie in tempo reale

today, 18:00 QF Van De Zandschulp – Medvedev (2) 0-0 18.06 1.02

tomorrow, 02:30 QF Auger Aliassime (12) – Alcaraz 0-0 1.47 2.74

tomorrow, 17:00 QF Zverev (4) – Harris 2-0 1.15 5.55

tomorrow, 18:00 QF Djokovic (1) – Berrettini (6) 3-0 1.12 6.26