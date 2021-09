WTA 125 Karlsruhe: Il Tabellone Principale e il Turno unico di Qualificazione. Due azzurre nel Md e una nel turno unico di qualificazione (con il programma di domani)

WTA 125 Karlsruhe (Germania) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Burel C. (Fra) – Cristian J. A. (Rou)

Bronzetti L. – Jani R-L. (Hun)

Schunk – Qualificata

(7) Sharma Qualificata

(3) Sherif M. (Egy) – Herrmann S. (Ger)

Inglis M. (Aus) – Kawa K. (Pol)

Maria T. (Ger) – Zavatska K. (Ukr)

Sramkova R. (Svk) – (5) Juvan K. (Slo)

(8) Bara Irina M. (Rou) – Ormaechea P. (Arg)

Gorgodze E. (Geo) – Galfi D. (Hun)

Min – Qualificata

Gasanova A. (Rus) – (4) Trevisan M.

(6) Zanevska M. (Bel) – Bucsa C. (Esp)

Korpatsch- Qualificata

Frech M. (Pol) – Vecic A. (Ger)

Bondar A. (Hun) – (2) Schmiedlova A. K. (Svk) (2)

WTA 125 Karlsruhe (Germania) – Turno Unico Qualificazione, terra battuta

Barthel M. (Ger) – Morderger Y. (Ger)

Gatto-Monticone G. – Zaja A. (Ger)

Hobgarski K. (Ger) – Steur J. L. S. (Ger)

Mrdeza T. (Cro) – Lys E. (Ger)

