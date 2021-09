Us Open: Arriva la sorpresa Botic van de Zandschulp. L’olandese è ai quarti. Ok Medvedev e Svitolina

Negli ottavi di finale degli US Open Daniil Medvedev (ATP 2) non ha avuto problemi a eliminare in tre set il britannico Daniel Evans (27) con il risultato di 6-3 6-4 6-3 in 1h44′. A spostare l’ago della bilancia del match sono stati soprattutto gli ace: 13-0 in favore del russo.

Eliminato a sorpresa Diego Schwartzman (14), l’argentino dopo aver perso i due set era riuscito a riequilibrare l’incontro, prima di gettare la spugna nel set finale in favore dell’olandese Botic van de Zandschulp (117) e proveniente dalle qualificazioni.

Per darvi un’idea di cosa sta facendo Van de Zandschulp, stiamo parlando di un giocatore che ha iniziato la stagione 2021 mettendo a segno le prime tre vittorie in carriera nel circuito ATP. E tutti nello stesso torneo, quando ha raggiunto i quarti di finale in uno dei tornei di preparazione all’Australian Open all’inizio della stagione. Ora il duello ai quarti quasi impossibile con Daniil Medvedev.

Elina Svitolina (WTA 5) è la prima tra le donne ad approdare ai quarti di finale degli US Open. L’ucraina ha battuto con un doppio 6-3 la rumena Simona Halep (13).