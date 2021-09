US Open: Sinner supera Monfils in una battaglia di 5 set, alti e bassi per l’azzurro, che vola agli ottavi

Jannik Sinner approda agli ottavi di finale di US Open 2021, superando in cinque set Gael Monfils, 7-6 6-2 4-6 4-6 6-4 lo score a favore dell’azzurro. Una partita lunga, dura, sofferta, che Sinner avrebbe potuto chiudere addirittura al terzo set, e poi al quarto, ma si è complicato la vita con una pausa prima e quindi un vero crollo nel quarto parziale. È stato bravo a scappare via all’inizio del quinto set set e chiuderla, pur soffrendo e respingendo con classe l’ultimo sforzo di Gael per tornare in vita nel match.

Una bella e importante vittoria, strappata con una prestazione altalenante, ricca di momenti di qualità ma anche alcune pause che potevano costargli carissimo. In molte fasi Jannik è stato davvero bravo a produrre un tennis concreto, solido, piuttosto continuo nella spinta, con pochi “effetti speciali” e molti punti ricavati da un pressing chirurgico. Splendido il finale del primo set, dove ha prodotto un parziale di 12-1, dominando il tiebreak con classe. Ha sprecato il vantaggio nella fase finale del terzo set, dove una fiammata d’orgoglio del francese ha riaperto la partita, e soprattutto nel quarto, quando l’azzurro si è letteralmente spento, crollando da 4-0 a 4-6, patendo un cappotto quasi inspiegabile. È uscito dal campo tirando una manata di frustrazione ai teloni, e quindi è tornato di nuovo carico, attivo, presente. Bravo a trovare immediatamente l’allungo all’avvio del quinto e quindi, lottando, restare avanti e chiuderla, nonostante la “garra” e caos agonistico del rivale; uno che è pericolosissimo trascinarsi nei finali punto-punto perché può far diventare la partita una rissa, e vince quasi sempre lui. Ora Jannik Aspetta il vincente di Zverev vs. Sock, in campo stanotte.

Non è facile scrivere a caldo un commento dopo una partita così, è successo molto e non tutto ha un senso “logico”. Sinner nel complesso del match ha giocato meglio, con più qualità e intensità, ma non è riuscito a tenerla abbastanza a lungo da chiuderla. Era stato molto bravo a prepararla bene, perché si è visto come in tanti momenti delicati ha eseguito alla perfezione uno schema ben preciso: prima solida in campo, botta forte al centro col diritto o rovescio per allontanare Gael dalla riga di fondo; quindi spostare lo scambio sulla diagonale di rovescio, dove il gap di velocità e sicurezza col rivale è tutto a suo favore. Lì portare direttamente all’errore Monfils, oppure aprire l’angolo per l’affondo col diritto. Questo schema ha funzionato benissimo per larga parte del match, soprattutto quando è riuscito a fare gli allunghi nel finale del primo set, tutto il secondo, all’avvio di terzo, quarto e quinto.

Tutto si è però guastato con le pause mentali e fisiche che hanno seriamente rischiato di fargli perdere la partita. Pause che deve assolutamente cancellare come prossimo step di crescita. Aspetto assai positivo è come sia riuscito a riprendersi. Lì è venuta fuori la sua classe, pronto a ripartire molto forte all’avvio di ogni set. I momenti di calo partono sempre dalla prima che non entra, quindi perde scioltezza nella spinta, tende ad arretrare quel poco che basta per diventare più conservativo e sbagliare. Solo vivendo queste esperienze in campo, col ritmo partita e con la tensione del match, può lavorare su se stesso per reggere meglio la tensione, per non cedere a cali di tensione. È una linea sottile, che va gestita, altre cavalcata. Serve equilibrio per mantenersi alti a tratti, scaricarla in altri per non essere divorati. È corretto anche ricordare che il tennis di Sinner è tutt’altro che “facile”: spingere in progressione con pallate così violente, prendendosi grandi rischi palla dopo palla, è un gioco complesso. Per produrlo e vincere serve tanta forza mentale, lucidità, sentirsi libero perché appena ti irrigidisci tutto diventa maledettamente complicato.

Una vittoria così, lottata, sofferta, contro un avversario assai scomodo (e NY Monfils gioca sempre molto bene), lascerà segni sul corpo di Jan, ma sarà una grandissima esperienza per crescere e poter affrontare la prossima battaglia con una maggior consapevolezza. Questo è, alla fine, l’aspetto più importante, più della vittoria in sé che gli regala l’accesso agli ottavi di US Open. Probabilmente il prossimo rivale sarà Zverev. Partita terribile, visto il grandissimo momento del tedesco. Ma non avrà nulla da perdere. Sinner e Berritini lottano, soffrono, ma avanzano entrambi al quinto set. L’Italia che vince (anche nel Volley, bravissime ragazze!), che piace, in questo 2021 sportivamente meraviglioso.

Marco Mazzoni

La cronaca della partita.

Il match scatta alle 20.12, con Jannik alla battuta. Il campo è diviso a metà tra luce e ombra, non il momento ideale per iniziare una partita… Si scambia da subito con grande ritmo dal centro. A 15 Sinner vince il primo game, sotto lo sguardo attento di coach Piatti. Serve Monfils. Cerca di comandare dal centro col diritto Gael, ma sbaglia. 0-30. Scruta il cielo, la luce è molto particolare. Si aggrappa al servizio il francese, con quattro prime solide muove il suo score. Il set scorre rapidissimo sui turni di servizio, in risposta entrambi fanno fatica. LaMonf è molto incisivo col diritto, trovando giocate notevoli; Jannik è ordinato e aggressivo, buon ritmo dopo il servizio, pronto ad avanzare e chiudere dalla trequarti. Dopo 17 minuti di tennis fluido, siamo 3 pari. Nel “fatidico” settimo game, benissimo Jannik col rovescio, grande profondità e ritmo per spostare Gael e portarlo all’errore. 4-3 Sinner, ora è necessario fare un salto in risposta. Niente, l’azzurro arriva a 30 pari, ma con un due botte di servizio Monfils impatta 4 pari. Nel nono game Jannik sbaglia un rovescio di scambio, e poi sul 30 pari esagera con la velocità dal centro. Un errore che gli costa il 30-40, prima palla break del match. Niente prima… Scambio ad alta velocità sulla diagonale di rovescio, il primo a sbagliare è Gael. Si salva Sinner, ma un brutto doppio fallo (la seconda muore a mezza rete) lo condanna alla seconda palla break. Un’altra ottima progressione, stavolta col diritto, cancella la chance del rivale. Le palle break diventano 3, un attacco un po’ avventato dell’azzurro è punito da un passante basso del francese. Ace! Fa il pugno Jan, ottimo momento per piazzarlo. Urla Sinner sull’errore di Monfils che lo porta 5-4, ha vinto un game molto intenso, durante oltre 7 minuti con 3 PB salvate. Geal scarica una sorta di smash di diritto al salto, una bordata che fa schizzare il pubblico e gli vale il 30-0. Siamo 5 pari, ancora l’azzurro non è riuscito a vincere più di due punti in un game di risposta. Sale la tensione, e il servizio di Sinner cala. Un doppio fallo gli costa il 15-30 nel delicato undicesimo game, e la prima continua a latitare. Per fortuna il rovescio no, disegna il campo in anticipo, con classe. Gael tira fuori dal cilindro un passante di rovescio in estremo allungo, giocata top che lo porta ancora a palla break. Spinge Jannik, ma un diritto cross vola di poco lungo. BREAK Monfils, avanti 6-5 e servizio. All’improvviso anche Monfils sbaglia qualcosa, un diritto largo lo porta 30-40, palla del Contro Break per Jannik! Altro erroraccio di Gael, BREAK Sinner! Si va al tiebreak. Sinner con un bello scambio di ritmo strappa un punto in risposta, vola 2-1. Quindi VOLA in campo, grandissimo cross di rovescio e via a rete, a chiudere. 3-1 e quindi l’Ace per il 4-1. Con un’altra bordata di diritto, in difesa, Jan sorprende il rivale, si gira 5-1. Chiude 7-1 Sinner, urla “Sììì!” dopo una solida prima al T. Ottimo Sinner nel tiebreak, ha capitalizzato il “regalo” di LaMonf, incapace di chiudere nel 12seimo game. Solo 56% di prime in campo per l’azzurro, non molte. 10 W e 10L, alla fine ha contato il TB, dove Sinner è stato perfetto. Dal 6-5 30-0, Sinner ha vinto 12 punti su 13. Però!

Secondo set, scatta Gael alla battuta, ma sembra ancora stordito dal finale del primo parziale. 15-40, due palle break immediate per Jannik. Serve alla grande il francese, due botte al centro per cancellarle. Si salva Monfils, 1-0. Anche il secondo set scatta via rapido come il primo. LaMonf cerca di strappare al massimo i colpi per incidere in risposta, ma sbaglia troppo. 2 pari. Nel quinto game, sul 30 pari il francese rischia una smorzata al limite, uscendo dal servizio. La palla muore in rete, ed è palla break per Sinner! Doppio fallo!?! BREAK Sinner! Calo di tensione di Gael, gli costa carissimo, come il passaggio a vuoto sul finire del primo, TB incluso. In un baleno Jannik consolida il vantaggio, 4-2 con un paio di spallate col diritto travolgenti dopo aver mosso il rivale. Sinner On Fire! Trova sul 30 pari una risposta di puro polso col diritto pazzesca, “agassiana” come zampata. Un colpo che gli vale la palla del doppio break, ma serve bene il francese. Martella Jan, è preciso e intenso in questa fase. Strappa una seconda chance, e stavolta il rovescio di Geal muore in rete, sembra anche calato fisicamente il francese. Doppio BREAK per l’azzurro, avanti 5-2 e servizio. Chiude in scioltezza l’altoatesino, anche con un nastro fortunato che lo porta a set point. 6-2, tutto bene per Jannik in questo parziale, super solido, concreto, efficace, contro i 18 errori di Monfils.

Terzo set, scatta Geal con la battuta. Sembra meno mobile e reattivo, ma con l’aiuto del servizio muove lo score nel set. Sinner continua a martellare, intenso e preciso, come nel secondo set. 1 pari. Nel terzo game il pressing dell’azzurro, centrale e molto profondo ma con grande controllo, lo porta al 30-40. Palla break importantissima per scappare subito nel terzo. Monfils si aggrappa alla battuta, fa la “faccia cattiva”, sembra crederci ancora. Si salva Gael, avanti 2-1. Quarto game, Jannik si distrae, regala un paio di punti che lo portano 0-30. Con una risposta a tutta, chiudendo gli occhi e via, Gael vola 15-40, due palle break! Esagera nella spinta sulla prima il francese, molto fermo coi piedi, sulla prima; ottima prima esterna sulla seconda, si salva Sinner. Un attacco un po’ avventato di Jan è punito, terza palla break da difendere. In uno scambio di ritmo sul rovescio, Monfils cede, ma nel punto seguente vince uno scambio durissimo con una botta cross di diritto. Quarta palla break… Bravo l’azzurro a trovare un contro piede sul diritto di Monfils. Salvando 4 PB, Sinner impatta 2 pari, ottimo game vinto, soffrendo, ma restando lucido e propositivo. 1h e 50 minuti, lo score è sul 3 pari. Settimo game, fiammate ma anche errori per il francese. Sul 30 pari un doppio fallo gli costa una palla break. Sinner lo TRAVOLGE con un gran ritmo sulla diagonale di rovescio. 4-3 e servizio per Jannik, a due passi dagli ottavi di finale. Gael tenta un ultimo assalto, sparacchia con successo e vola 0-30. Sinner respinge il transalpino con tre ottime prime, trovando ogni angolo con precisione più che potenza. C’è bagarre nel game, il francese vince uno scambio durissimo, il più lungo del match (24 colpi, uno più pesante dell’altro). Si va ai vantaggi. Con un’altra progressione a tutto braccio, Monfils strappa una palla del contro break. Ottimo Sinner a giocarsela sul lato del rovescio, dove il rivale manovra con meno velocità e sicurezza, tanto che è il primo a sbagliare. Le palle break diventano tre. Comanda l’azzurro, ma esagera nella spinta col diritto… e cede il servizio. 4 pari, tutto da rifare, quando la partita sembrava ormai decisa. Si esalta LaMonf, trova quattro punti uno più bell’altro, e dal possibile 3-5, ad un passo dalla sconfitta, si ritrova avanti 5-4. Paga il momento l’azzurro, con poca pazienza sparacchia via un rovescio che gli costa il 15-30. In confusione Jannik, perde campo e stecca col diritto, 15-40, due Set Point Monfils! Con una bordata di rovescio, sottolineata da un grido al limite del gioco disturbato, Monfils chiude il terzo set 6-4. Jannik esce dal campo. Peccato, Sinner aveva la palla per il 5-3, ora dovrà lottare nel quarto set, con la partita riaperta. E Monfils se si esalta diventa pericoloso…

Quarto set, Monfils scatta col servizio. Jannik trova prima un rovescio sontuoso, quindi sul 40 pari una giocata clamorosa: aggancia col diritto in estremo allungo la palla, passando un incredulo Gael a rete. Palla break! Se la gioca da campione Jannik: risponde profondo, botta di rovescio, avanti col diritto e la difesa di Monfils vola via. BREAK Sinner, avanti 1-0 e servizio, come un estintore a spegnere subito il fuoco di Gael e ricacciarlo nella buca. 15-0, 30-0, tutto rapido e preciso per l’azzurro, è il momento di scappare via, di tracciare un solco tra lui ed il rivale. Il game si complica, si va ai vantaggi. Sinner fa correre Monfils, tiene grande ritmo e lo pungola sul rovescio. Spreca tutto con un doppio fallo. Con coraggio continua a spingere, si butta anche a rete e chiude di opposizione. 2-0 Sinner, break consolidato, ora Gael deve rincorrere per riaprire il match. Anche nel terzo game il francese va in difficoltà al servizio, bravo l’azzurro a martellare di ritmo sul rovescio. Palla del doppio break per Jannik. Altro scambio veloce, dritto per dritto, è lento coi piedi nel cercare la palla il francese, e sbaglia. BREAK Sinner, 3-0 pesante, doppio break. Stavolta la partita sembra “in ghiaccio”. I game di fila diventano 4. Monfils resta aggrappato, portandosi 1-4. All’improvviso arriva un calo dell’azzurro, accompagnato da un paio di colpi “doc” di Gael, che strappa un game all’azzurro. Serve sotto 2-4 il francese, sfrutta il buon momento e si avvicina, 3-4. Sinner torna alla battuta. Parte bene Jannik, serve la prima in campo ed imbastisce lo scambio prima forte al centro, poi aprendo l’angolo per far correre l’avversario. 30-0. Purtroppo si imballa, con tre errori manda il rivale a palla break. Ne approfitta Gael, spara una diritto inside in a tutta, imprendibile. BREAK, 4 pari. Jannik ha sprecato un vantaggio importantissimo, ora il match si fa duro, con Gael “on fire” e tutto il pubblico che chiede il quinto set. Si è come spento Sinner, perde il quinto game di fila, e va a servire sotto 4-5. Il francese ha ritrovato velocità, regge anche in difesa, mentre ora è l’azzurro a sembrare più pesante nella ricerca della palla. Sbaglia in spinta Jannik, crolla 15-40, due Set point Monfils. Un altro diritto largo costa il set all’azzurro, 6 games persi in fila, quando tutto sembrava deciso. Si va al quinto. Esce dal campo tirando una botta con la mano ai teloni, esterna la propria frustrazione Jannik. 12 errori e solo 5 vincenti nel set. Dopo l’avvio splendido, il crollo.

Quinto set, serve Monfils. Lo vince Jannik il primo punto, passante di diritto in avanzamento. Fa il pugno Sinner, spinge col diritto sul rovescio del rivale. Forza due errori, 15-40 e palle break! Ace di Gael a cancellare la prima. Via il diritto del francese, paga la fatica mentale del quarto set, rimontato. BREAK Sinner, 1-0 avanti. Si avanza a strappi, anche Jannik ora alterna intensità a qualche errore. Entrambi avvertono la fatica, il match è stato duro. Sul 30 pari durissimo Sinner, resiste alle accelerazioni del rivale, che sfiancato prova una smorzata perdente. Un punto che è costato moltissimo a LaMonf, fermo sulle ginocchia. Ace Sinner che fa un urlaccio liberatorio e pugno. 2-0 Sinner. Può di nuovo far corsa di testa, ma occhio a quel che è accaduto nel terzo e quarto set… serve tenere sino in fondo per portarla a casa. Tiene benissimo nel quarto game al servizio Jan, sottolineando in modo per lui plateale ogni punto vinto, quasi volesse auto-motivarsi e restare carico (nel quarto, forte del 4-0, si è come spento…). 3-1 Sinner. Anche in risposta nel quinto game l’azzurro spinge, ci crede, e Monfils crolla da 40-15 a palla break! Col servizio si salva il francese. Resta aggrappato al match, sotto 2-3. Sesto game, Sinner non trova la prima di servizio. Sul 30 pari sceglie di servire meno rapido e in pancia, sorprende il rivale. Si va ai vantaggi. Si scambia al centro, è l’azzurro il primo a sbagliare. Palla del contro break per Monfils… Freddo l’azzurro, servizio e diritto cross a chiudere. Altro servizio e diritto. Salvata la palla break, scatta 4-2 avanti. Fa ancora il pugno verso il suo angolo, si motiva, è di nuovo a due game dal successo, come nel quarto set. Nell’ottavo game, avanti 4-3, si ritrova 0-30. Con coraggio comanda e trova una deliziosa palla corta. Si aggrappa alla diagonale di rovescio, spinge con ritmo crescente e porta all’errore Gael. Urla ancora Jan quando la palla del rivale vola larga. Urla ancora sul diritto lungo linea vincente che lo porta 5-3. Un solo “maledetto” game per chiuderla. Con coraggio si porta 15-30, a due punti dal match. Il francese si difende bene, regge e controbatte. 4-5. Sinner va a servire per la vittoria, dopo 3h e 39 minuti di partita. Inizia bene, 15-0. Monfils si difende bene, 15 pari. Lungo scambio, porta tutto a sinistra, con ritmo, e vince il punto. 30-15. A 2 punti dalla vittoria Jan!!! ACE! Due Match Point!!! Accatta ma sbaglia di volo sul primo, una volée non facile per un passante basso. SIII! Chiude, 6-4, che fatica, ma grande vittoria per Jannik!

