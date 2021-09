Challenger Kiev: Il tabellone principale e di qualificazione. Quattro azzurri nel Md e uno nelle qualificazioni

Challenger KYIV , Ukraine (CL) /80 – Tabellone Principale

(1) Baez, Sebastian vs (WC) Beloborodko, Illya

Qualifier vs Dougaz, Aziz

Jianu, Filip Cristian vs (WC) Zusman, Richard

Bonadio, Riccardo vs (7) Lestienne, Constant

(4) Popko, Dmitry vs (Alt) Bega, Alessandro

Qualifier vs Forti, Francesco

Qualifier vs (Alt) Kirkin, Ergi

Sels, Jelle vs (6) Stakhovsky, Sergiy

(5) Clarke, Jay vs Skatov, Timofey

Qualifier vs (PR) De Loore, Joris

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Vrbensky, Michael

Borges, Nuno vs (3) Halys, Quentin

(8) Lamasine, Tristan vs Uchida, Kaichi

Agamenone, Franco vs Kozlov, Stefan

Chappell, Nick vs (WC) Krutykh, Oleksii

Luz, Orlando vs (2) Ferreira Silva, Frederico

Challenger KYIV , Ukraine (CL) /80 – Tabellone Quali

(1) Yevseyev, Denisvs (Alt) Eysseric, Jonathan(WC) Mukhtarulin, Timurvs (7) Kravchenko, Georgii

(2) Rybakov, Alex vs (WC) Mashtakov, Nikita

(WC) Braynin, Aleksandr vs (6) Lazarov, Alexandar

(3) Orlov, Vladyslav vs (Alt) Bondarevskiy, Yan

Tabur, Clement vs (5) Berrettini, Jacopo

(4) Virtanen, Otto vs Kalenichenko, Danylo

Manafov, Vladyslav vs (8) Gakhov, Ivan

Court 10 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00)

1. [WC] Timur Mukhtarulin vs [7] Georgii Kravchenko

2. [4] Otto Virtanen vs Danylo Kalenichenko

3. Vladyslav Manafov vs [8] Ivan Gakhov

Court 11 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00)

1. [2] Alex Rybakov vs [WC] Nikita Mashtakov

2. [3] Vladyslav Orlov vs [Alt] Yan Bondarevskiy

3. Clement Tabur vs [5] Jacopo Berrettini

Court 12 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00)

1. [WC] Aleksandr Braynin vs [6] Alexandar Lazarov

2. [1] Denis Yevseyev vs [Alt] Jonathan Eysseric