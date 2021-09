US Open: Berrettini supera Moutet in 4 set. Troppi errori per l’azzurro nei primi due set, ma finisce in crescendo

Matteo Berrettini disputa una partita solo discreta contro Corentin Moutet, superando il francese in quattro set, 7-6 4-6 6-4 6-3 lo score conclusivo. L’azzurro non è piaciuto nei primi due set, piuttosto lento e molto falloso col rovescio, in particolare in risposta. Si è aggrappato al servizio nei momenti decisivi, come dal 5 pari nel primo set fino a tutto il tiebreak. Dopo aver perso malamente il secondo set (nel quale era un break avanti, subito rimontato), all’inizio del terzo ha strappato il game servizio al rivale in apertura e finalmente si è sciolto, ha preso ritmo al servizio e non si è fermato più. Nel terzo e quarto set ha ritrovato un buon livello di gioco e grande sicurezza nei propri turni di servizio, concedendo le briciole al rivale. Un finale in crescendo, che fa ben sperare per il resto del torneo. Una partita che si è complicata anche per le condizioni di gioco, su NY spiravano forti raffiche di vento.

L’aspetto più positivo della partita è la vittoria, averla portata a casa senza arrivare al quinto set, insieme alla crescita evidente dal terzo set. Il gioco di Matteo non può prescindere dalla massima efficacia del servizio, visto che nello scambio si prende grandi rischi in spinta ed in difesa non sarà mai tanto forte quanto in attacco. Per larghi tratti del primo e secondo set, l’azzurro ha fatto fatica al servizio, perché Moutet ha risposto con grande continuità, ma soprattutto perché non riusciva a prendere ritmo. Ha (giustamente) cercato di alternare angoli e rotazioni, come è solito fare; ma visto che non riusciva a trovare continuità, forse sarebbe stato meglio concentrarsi su un paio di soluzioni, per sciogliersi, trovare il giusto feeling, e poi esplorare altre strade. Più facile a dirsi, che a farsi. Per fortuna il romano è stato bravissimo sul 5 pari del primo set, quando in grave difficoltà ha infilato 5 punti di fila con la prima, tenendo quel ritmo ed efficacia anche nel tiebreak. Dopo il calo nel secondo, nel terzo il break immediato l’ha finalmente liberato. Le sue percentuali di servizio sono decollate, ed insieme tutto il suo tennis, che fino a quel momento era falloso e poco incisivo.

Tutto parte da una condizione tutt’altro che ottimale. Scordiamoci il Berrettini super di Queen’s e Wimbledon, dove l’azzurro volava in campo. Purtroppo l’infortunio muscolare ha guastato tutti i piani. Matteo è un campione, di testa regge e riesce a “cavarsi dal buco” ma la velocità fine nel fare il primo passo, la sicurezza in risposta, col rovescio e nella spinta sono tutte da ricostruire. C’è un solo modo per farlo: giocare, colpire, competere. Far lavorare la macchina del suo “fisicone” e portarla via via verso un limite superiore.

Nei primi due set Berrettini ha risposto troppo male per imporsi. I servizi slice lenti, “storti”, imprevedibili del talento francese gli hanno dato enorme fastidio, non aveva un punch da impattare per sciogliersi. E anche nello scambio, finché è rimasto come invischiato alla velocità di Corentin, ha sbagliato troppo e non riusciva a lasciar scappare il braccio. Il vento a folate non aiutava, ma era soprattutto Matteo ad essere lento, macchinoso, in ritardo. Con i piedi troppo piantati a terra non era facile trovare il giusto timing sulle palle basse e mai continue del rivale, uno “fastidioso come una zanzara” per un gigante come Berrettini. Per fortuna la vittoria nel tiebreak del primo set e l’immediato break in apertura del terzo sono stati decisivi. Una volta scappato via e consolidato il vantaggio, l’azzurro ha trovato quella continuità con la prima di servizio che ha liberato quasi ogni aspetto del suo tennis, tornato a scorrere veloce, potente, preciso.

Berrettini avanza nel torneo, sabato affronterà Ivashka, giocatore non banale e in grande forma (ha vinto a Winston-Salem la scorsa settimana). Sarà un altro bel test, ma è giocatore che tira più forte e sbaglia anche di più, quindi maggiormente nelle corde dell’azzurro.

Marco Mazzoni

La cronaca della partita.

Il match inizia sotto un bel sole, con l’azzurro al servizio. La prima “magia” è di Moutet, che con grande mano gioca un lob da sotto rete splendido, ma è rapido Berrettini a correre indietro e prendersi il punto. A 15 Matteo muove lo score. Inizia bene anche il francese, che governa bene gli scambi col diritto. 1 pari. Berrettini non sembra ancora sciolto nei movimenti, ma il servizio è già in buon ritmo, con prime solide si porta sul 2-1. Nel quarto game Matteo risponde con continuità. Sul 30 pari Corentin prova un serve and volley ma affossa una volée di rovescio non impossibile. Prima palla break del match per Berrettini. Risponde profondo il romano, Moutet cerca un taglio estremo per una smorzata che non si avvicina nemmeno a passare la rete. BREAK Berrettini, avanti 3-1 e servizio. Con un Ace (il secondo del match) Matteo cancella uno scomodo 15-30, ma segue però un doppio fallo, troppa spinta sulla 2a. Palla del contro break per Moutet. Si imballa l’azzurro: spinge con servizio e diritto, ma su di una “Moon ball” difensiva del francese, è indeciso col diritto, perde tempo e colpisce la palla troppo bassa. BREAK Moutet, tutto da rifare. Il francese è il classico creativo che vive di momenti, grazie al break trova un ottimo momento con alcune giocate notevoli per qualità e fantasia. 3 pari. Berrettini spinge duro col diritto, ma col rovescio fa fatica al momento, è ancora un po’ rigido sulle gambe quando cerca l’accelerazione, mentre i suoi back sono ben gestiti da Moutet. Bravissimo Matteo sul 30-30: si arrampica con tutti i suoi cm su di un lob bellissimo di Corentin, e quindi spara un passante cross ottimo. Ai vantaggi, l’azzurro si porta 4-3. Berrettini è in difficoltà in risposta, Moutet (mancino) cerca con insistenza il rovescio dell’azzurro, con palle molto tagliate e poco pesanti. L’azzurro deve aumentare la violenza degli scambi, se si gioca alla velocità di Moutet, non c’è gara a livello di tocco e fantasia. Un altra risposta di rovescio out regala a Corentin il punto del 4 pari. Con in discreto game di battuta, l’azzurro sale 5-4. Una ventata improvvisa porta all’errore Moutet, 0-15. Ma ancora soffre terribilmente in risposta col rovescio… Tanto che cerca di spostarsi tutto a sinistra per impattare col diritto, ma apre inevitabilmente tutto il campo, troppo. 5 pari, con un attacco in back dell’azzurro mal eseguito. Undicesimo game, inizia molto male Berrettini: primo uno smash sbagliato (sole in faccia), quindi uno scambio centrale ed errore col rovescio. 0-30. Altro erroraccio col diritto, un inside in in corridoio. 0-40! Niente dal servizio e tutto diventa instabile. Cancella la prima PB con un Ace. Anche la seconda palla break via con un Ace. Servizio e diritto per annullare la terza. Bravo Matteo, si è preso tempo per servire a tutta, che testa l’azzurro! Altre due mazzate col servizio, 5 punti di fila tutti col servizio. La scossa che ci voleva. 6-5 Berrettini. Matteo inizia con la “solita” brutta risposta di rovescio, ma poi è preciso, e stavolta è il francese a sbagliare, 15-30, a due punti dal set. Con una seconda molto lavorata Moutet provoca l’errore in risposta di Matteo. 6 pari, è Tiebreak. Servizio + diritto, Berrettini 1-0. Out! Arriva uno dei rari errori dal fondo di Corentin, 2-0 Berrettini. Attento l’azzurro a non sbagliare, carica una seconda con tonnellate di rotazione ed avanza con un bel tocco. Ace per il 4-1. Moutet gioca un (pazzesco) passante da dietro la schiena, ma Matteo non si scompone e chiude con sicurezza. Si gira 5-1. Con un’ottima prima “in pancia” l’azzurro sale 6-2, 4 Set Point. Ace esterno, e urlaccio liberatorio. 7-6 Berrettini, bravissimo ad alzare il livello al servizio nel momento delicato, venendo fuori da un momento tutt’altro che facile. 21 errori nel set, troppi per gli standard dell’azzurro. E solo il 42% dei punti con la seconda, altro dato basso.

Secondo set, Moutet alla battuta. Inizia bene, con Berrettini di nuovo falloso in risposta. Anche nello scambio non è perfetto l’azzurro, ma sul 30 pari spara due Ace e impatta lo score 1 pari. Durante il cambio di campo sul 2-1, arriva il medico per Moutet. Dopo un lungo conciliabolo, il francese ingerisce una medicina e il gioco riprende. Nel quinto game arriva il primo strappo del secondo parziale, sul 30-40 Berrettini strappa il game al francese, portandosi avanti 3-2 e servizio. L’azzurro continua a commettere qualche errore di troppo nello scambio. Un doppio fallo lo condanna ai vantaggi, segue un attacco col back lungo linea che però muore di poco lungo. Palla Break Moutet. Martella Matteo, servizio e via, si salva. Il rovescio di “Berretto” non va adesso, arriva la seconda palla break. Sbaglia un tocco alto di volo, non facilissimo… si ripete il film del primo set, Contro Break immediato dopo l’allungo. Brutto game di Berrettini da fondo campo e pure un doppio fallo. 3 pari. Nel settimo game l’azzurro trova un gran passante di rovescio in back, calante e “perdente” per il rivale. Sul 30 pari sbaglia il tocco sotto rete più facile, Moutet ringrazia e si porta avanti 4-3. Finalmente nell’ottavo game ecco “The Hammer”, servizio e diritto devastanti, fa il pugno Matteo e 4 pari. Nono game, inizia la bagarre, con Moutet che taglia ma sbaglia, e si innervosisce non poco… 15.30, chance per l’azzurro. Rischia tutto Corentin, spara un diritto lungo linea improvviso, vincente. Non entra la prima al francese, ma il romano impatta male col diritto lungo linea e la palla esce di poco. Con un gran punto in spinta Berrettini si porta ai vantaggi. Comanda nello scambio l’azzurro, ma la difesa del transalpino è monumentale. Con una gran smorzata Corentin si porta 5-4 avanti. Parte male Matteo nel decimo game. Spinge troppo, fretta. 0-30 e un altro errore in spinta lo condanna allo 0-40, Tre Set Point Moutet!!! Cancella il primo di potenza, con uno schiaffo al volo. Corre a rete Matteo con un back, il passante di Moutet non supera la rete. 30-40… Servizio micidiale esterno, uff. Cancella i tre set point Berrettini. Ma commette un doppio fallo sulla parità, grande rischio sulla seconda. Quarto Set point per Moutet. E stavolta niente prima in campo… Doppio Fallo!?! Una insolita coppia di doppi falli condanna Berrettini, 6-4 Moutet. Modesta prestazione del romano in questo set, 18 errori contro solo 9 winners, e ancora 42% di punti vinti con la seconda di servizio, troppo pochi. Ha sprecato un break di vantaggio, e ora la partita ora si complica maledettamente.

Terzo set, Moutet scatta al servizio. La sosta al bagno (per entrambi) sembra aver giovato all’azzurro. Inizia con precisione, scambia e soprattutto risponde. Moutet concede qualcosa, siamo 30-40. Lungo scambio di tagli, è Corentin il primo a sbagliare. BREAK Berrettini, subito avanti. Vediamo se finalmente riuscirà a consolidare un vantaggio, finora non c’è mai riuscito nel match. Forte del vantaggio, ora scorre più fluido il tennis del romano. Nonostante un doppio fallo (5° del match), con un Ace al T si porta avanti 2-0, primo vero allungo della partita. Inizia il terzo game con una risposta di diritto micidiale, degna del suo splendido Wimbledon. Gioca bene anche il punto seguente, ma la difesa del francese è eccellente. 2-1 Berrettini. Il set ora scorre via rapido sui turni di servizio, non si incide in risposta. Matteo resta avanti, 4-3 e servizio. Ottavo game, inizia male al servizio l’azzurro, prima un errore col diritto e poi un doppio fallo. 0-30. Ritrova sicurezza con la prima e col diritto, avanza e chiude di potenza. Moutet lavora bene col back, grande manualità con cui “incarta” l’azzurro. C’è lotta nel game, si vai ai vantaggi. Ora è Berrettini a lavorare bene col back, una rasoiata che sorprende il francese, ma poi Corentin trova un altro passante meraviglioso. Game complicato, tensione molto alta, ma il romano scarica tutta la sua foga agonistica in una pallata micidiale e quindi un Ace, che lo salva da un game molto complicato. 5-3 Berrettini. Punge in risposta l’azzurro nel nono game, Moutet esagera nella spinta. 30 pari, a due punti dal set Matteo. Attacca con coraggio e poi anche lui trova un Ace. Resta in scia 4-5, l’azzurro va a servire per il terzo set. Le folate di vento continuano a disturbare non poco il gioco, lo si nota da lanci di palla errati e diverse palle mal centrate. Berrettini è super concentrato, si prende il suo tempo, serve bene ed avanza a chiudere. Con un’ottima volée incrociata si porta 40-0, Tre Set Point. Basta il primo, bordata di servizio ingestibile. Basta il break in apertura per il 6-4 finale. Un set finalmente condotto con autorità, servizio efficace e molti meno errori.

Quarto set, Moutet alla battuta, ma come all’avvio del terzo set è Berrettini a prendere l’iniziativa. Risponde in campo, è più rapido a trovare il centro del campo e spingere. 0-30. Sente la pressione Corentin, tanto che commette il primo doppio fallo del suo match. Gli costa un sanguinoso 0-40, tre immediate palle break. Non chiude di volo Moutet, arriva l’azzurro ma non riesce a toccare la palla con lo “strettino”. Lungo scambio sulla seconda, attacca l’azzurro ma non riesce a chiudere di volo da posizione un po’ scomoda. 30-40, ancora una chance. Bravissimo Matteo sulla terza: risponde bene col rovescio, sposta il rivale e lo infila con un diritto cross pesante e preciso. Paziente, lucido, ha aspettato il momento per l’affondo. BREAK Berrettini, avanti 1-0 e servizio. Moutet cerca uno stucchevole teatrino, nella speranza di innervosire o almeno distrarre l’azzurro. Nervoso è il francese, che forza i tempi, sparacchia per la prima volta nel match. Sente che Matteo ha finalmente preso ritmo, gli è “montato sopra” e non lo molla più. In un amen il romano consolida il vantaggio, 2-0, può fare corsa di testa. Il francese si becca un warning, si lagna, e soprattutto sbaglia. Berrettini è bravissimo a rimettere tutto in campo, facendo giocare il rivale. 15-40, due palle per il doppio break. Ritrova il servizio Corentin, si salva. 2-1 Berrettini, che ora è una macchina alla battuta, i suoi numeri dal terzo set si sono impennati. Non si gioca affatto nel quarto game, 3-1. Ormai il francese inscena un mini teatrino ad ogni punto, cerca addirittura il passante di rovescio ad un mano (trovandone uno in campo, davvero bello). Matteo ha la chance del 4-1 pesante, ma con bel tocco Moutet si salva. L’azzurro è entrato in ritmo, nei suoi turni praticamente non si gioca. 4-2, rapido, preciso. Perfetto. Senza alcun rischio, l’azzurro sale 5-3, e in risposta arriva il primo Match Point, dopo oltre 3 e 20 di partita. Si scambia, è lungo il colpo del francese. Game Set Match Berrettini, porta a casa una partita complicata, per la “stranezza” del rivale, condizioni non facili e un Matteo ancora indietro di condizione. L’importante è averla portata a casa.

