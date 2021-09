US Open: l’importanza di iniziare vincendo “rapidamente” (di Marco Mazzoni)

La “Mission Impossible” di questo US Open 2021 non è tanto vincere il torneo quanto sconfiggere Novak Djokovic, lanciassimo verso un Grande Slam stagionale che manca dal 1969. Stoppare il serbo sarà durissima per tutti, per riuscirci sarà necessario trovare la partita pressoché perfetta: servire bene, rispondere aggressivo, non farsi invischiare nel pressing ragionato di “Nole” che ti stritola palla dopo palla, fare molti punti vincenti e pochi errori. Ancor più difficile sarà riuscire a tenere altissima la concentrazione per oltre 3 ore, reggendo anche sul piano atletico al massimo, perché di sicuro Djokovic non mollerà, non crollerà, si immolerà in campo prima di cedere e perdere l’occasione rincorsa da una vita intera…

Reggere tre o più ore al massimo livello, mentale e fisico è la vera sfida, per tutti. Soprattutto per la nuova generazione, che solo a sprazzi ha dimostrato di avere l’intensità e continuità di prestazione dei campioni dell’epoca precedente, che molte volte si sono sfidati in lunghissime battaglie riuscendo a colpire dalla prima all’ultima palla spingendo sino in fondo all’acceleratore. Dalla impossibile finale AO12 (5h e 53 minuti di mazzate irreali) in giù, tantissime volte i super big hanno prodotto maratone clamorose, i giovani attuali non sono riusciti quasi mai a pareggiare quella continuità.

Proprio per questo in uno Slam diventa fondamentale la prima settimana, da passare non solo indenni ma anche senza intoppi, con tre vittorie rapide. Riuscire a superare i primi tre turni (e possibilmente anche gli ottavi) in tre set discretamente rapidi, senza consumare troppe energie fisiche e mentali, è il viatico ideale a prepararsi alla “grande guerra” sul fronte serbo.

La storia degli Slam spesso ci ha raccontato di giocatori che, pur partendo tra i favoriti, hanno speso troppo e troppo presto, finendo per arrivare ai match decisivi già svuotati, o comunque con il serbatoio non al massimo, finendo alla lunga per cedere alla prepotenza fisica e mentale del n.1. Djokovic (ma anche di Nadal, Federer ed in parte Murray in epoca recente). Campioni che hanno più volte approfittato di questa situazione, salendo in cattedra con la propria straordinaria qualità ma anche quantità di prestazione, superiore alla media.

Proprio per questa motivazione, davvero importante, salgono le quotazioni di Daniil Medvedev, che ha vinto con grandissima qualità e velocità i suoi primi due match. Solo 8 games lasciati a Gasquet nell’esordio, e 7 ieri Koepfer. Partite rapide, “indolori”, che l’hanno aiutato a prendere ritmo, conoscere bene le condizioni del torneo e non faticare granché. Al prossimo turno Andujar, grande lottatore iberico, ma presumibilmente senza armi per incidere nel tennis tattico del russo. Potrebbe essere un altro “allenamento agonistico”, magari un’altra vittoria in tre set, e così Daniil approderebbe alla seconda settimana nelle migliori condizioni possibili per provare l’assalto a Djokovic, che potrebbe avvenire solo in finale.

Meno bene invece Rublev, che ha un tennis più faticoso di suo, ha già lasciato per strada un set e giocato tre tiebreak. In generale, continuo a ritenere Andrey fortissimo ma un gradino sotto ai favoriti, perché al suo gioco continuano a mancare quelle variazioni e alternative quando di puro pressing violento non “sfonda”. E per lui sì che il discorso “fatica” è davvero importante… Peggio ancora Tsitsipas, che ha speso tantissimo all’esordio con Murray e anche stanotte ha dovuto lottare 4 set per aver la meglio di Mannarino. Stefanos è sempre molto ben preparato e il suo tennis richiede un po’ meno fatica rispetto ad altri rivali, ma alla fine spendere troppo nella prima settimana potrebbe essergli fatale.

Vedremo che cosa accadrà oggi nella parte alta del tabellone, con il secondo turno in campo. Speriamo che il nostro Matteo Berrettini trovi un bel ritmo e non lasci per strada set contro Moutet, un bel braccio ma un po’ leggerino rispetto all’azzurro. Altro osservato speciale Sasha Zverev, a detta di molti il vero antagonista di Djokovic, che non dovrebbe aver grandi problemi vs. Ramos Vinolas, …ma il passato ci ricorda che spesso il tedesco ha perso concentrazione negli Slam, complicandosi da solo partite che avrebbe dovuto vincere molto più facilmente. Anche per lui, arrivare il più fresco possibile ad una ipotetica SF contro il “Re”, sarebbe fondamentale. Curiosità per rivedere anche Shapovalov, che dopo il bellissimo Wimbledon si è preso di fatto “un mese di ferie” nei tornei estivi in Nord America… All’esordio è andato dritto come un treno, ma nel suo caso ogni match è sorta di scommessa. A lui trovare quella stabilità che lo trasformerebbe da showtime a campione.

Marco Mazzoni