Us Open: Buona prova di Jasmine Paolini che gioca un buon match contro Vika Azarenka (con il video della partita)

Jasmine Paolini fuori al secondo turno degli Us Open.

Su un palcoscenico prestigioso come quello del Louis Armstrong Stadium l’azzurra è uscita di scena a testa alta nel secondo turno.

La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.99 del ranking, alla seconda presenza nel main draw del Major newyorkese, ha ceduto per 63 76(1), in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco, alla bielorussa Victoria Azarenka, n.19 WTA e 18esima testa di serie.

Primo set: Jasmine cedeva il servizio nel terzo gioco quando perdeva malamente a 0 il turno di battuta.

L’azzurra, che non si procurava palle break nel corso del set, perdeva nuovamente il servizio nel nono gioco con l’Azarenka che chiudeva la frazione per 6 a 3.

Secondo set: La Paolini si portava avanti per 2 a 1 e servizio a disposizione.

Nel quarto game il servizio tradiva ancora l’azzurra come nel sesto gioco con l’Azarenka che si portava sul 4 a 2.

Nel settimo game controbreak della toscana che poi sul 4 a 5 annullava una palla match e teneva la battuta.

Sul 5 a 6 Jasmine riusciva ad annullare un’altra palla match e alla terza palla game portava la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak la maggiore esperienza di Vika la faceva da padrona con la bielorussa che conquistava la partita per 7 punti a 1.

