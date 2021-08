Salsomaggiore under 18: Daniele Minighini vince il torneo

Prosegue il momento magico del tennis maschile italiano anche a livello giovanile . Sui campi del TC Salsomaggiore il 17 enne romano Daniele Minighini si aggiudica il Torneo Bayer superando in finale il belga Gilles Arnaud Bailly dopo una partita molto lottata ma non bellissima come spesso accade per le finali. Anche qui i due giocatori hanno sentito il peso di una gara dove la componente nervosa ha prevalso sul bel gioco. Questo ha creato una continua alternanza di punteggio almeno per quanto attiene ai primi due set risoltisi al tie break . Minighini ha meritato il successo perché è riuscito a girare a suo favore alcune situazioni molto complicate. Il primo set malgrado avanti per 3 a 1 si è fatto rimontare e il belga ha giocato meglio nel tiebreak staccandosi sino a 5 a 1 per poi chiudere 7 punti a 3. Sull’onda del primo set Bailly è andato 4 a 2 ma qui Daniele non si è scomposto. Ha ripreso il belga sul 4 pari poi è stato bravo a salvarsi da 15-40 sul proprio servizio. Il belga andava a servire per il match sul 6 a 5 ma Daniele teneva i nervi a posto rifugiandosi nel tiebreak . Qui Bailly ha visto il match scappargli via e il match andava al terzo set dove l’equilibrio si rompeva del tutto. Minighini si era ormai rinfrancato di fronte ad un avversario completamente svuotato di energie. Finiva 6 a 1 in poco più di 15 minuti. Minighini iscrive così il suo nome in un albo d’oro che annovera 8 successi italiani nelle ultime 10 edizioni e se due di questi appartengono a Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti allora Daniele può ben sperare per il suo futuro. Malgrado le norme anti covid ,rispettate alla lettera dagli organizzatori , abbiano visto un numero contingentato di spettatori il tifo c’è stato eccome e il successo azzurro è stato onorato al meglio . La premiazione è stata affidata a Mauro Provezza della Bayer Italia , al consigliere regionale Pasquale Gerace e all’Assessore allo Sport di Salsomaggiore Marco Trevisan che ha premiato il vincitore con una settimana di training offerta dalla Accademia di Riccardo Piatti. La finale femminile tra le due prime teste di serie del torneo ha visto prevalere la turca Melisa Ercan ,tre anni fa vincitrice dell’Orange Bowl , sulla tedesca Steur . Una partita bella e combattuta fino alla fine con scambi interminabili e finita sotto le luci artificiali ma che avrebbe sicuramente meritato un pubblico più numeroso.

Risultati

Finale Maschile : Minighini (Ita) b. Bailly (Bel) 7/6 (3) 6/7 (3) 6/1.

Finale Femminile : Ercan (Tur) b Steur (Ger) 6/1 4/6 6/4.

Doppio Maschile Finale : Bailly/Basile b Ciavarella/Minighini 6/3 6/4.