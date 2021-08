US Open: i giocatori non hanno l’obbligo di vaccinarsi, ma il pubblico sì

Us Open 2021

L’organizzazione degli US Open ha rilasciato il protocollo di sicurezza per poter entrare alla Billie Jean King Tennis Center e seguire le partite del tabellone principale degli Us Open. I tifosi devono aver fatto la vaccinazione completa contro il COVID-19.

Secondo la dichiarazione, la decisione è stata presa dal governo locale di New York, dato il propagarsi nel paese della variante Delta. L’ordine è quello di richiedere la vaccinazione completa dei tifosi di età superiore ai 12 anni.

I giocatori, ricordiamo, non hanno l’obbligo di vaccinarsi.