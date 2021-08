Us Open: Anastasia Pavlyuchenkova potrà andare a New York. La russa ha ottenuto il visto in extremis

Sembrava che stesse per accadere qualcosa di impensabile, con Anastasia Pavlyuchenkova che aveva la partecipazione agli US Open a rischio per non essere riuscita ad ottenere un visto per entrare negli Stati Uniti. La situazione ha guadagnato immediatamente la copertura mediatica sui social network e per fortuna è riuscita a risolvere il problema e continuare il suo viaggio a New York, a soli tre giorni dall’inizio dei tabelloni principali di Flushing Meadwos.

“È successo un miracolo e ho ottenuto il mio visto. Grazie per tutti i messaggi di sostegno. È stato un periodo molto stressante ed è un peccato che gli atleti abbiano ancora a che fare con qualcosa del genere. Comunque, questa battaglia fuori dal campo è finita e sono finalmente sulla strada per New York”.