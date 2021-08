Salsomaggiore under 18: Il resoconto del Secondo Turno

Diverse sorprese hanno caratterizzato la giornata odierna sui campi del TC Salsomaggiore , una delle quali ha avuto come protagonista una giocatrice italiana che pur nata a Mendrisio in Svizzera ha optato per giocare con i nostri colori . Emma Penne entrata in tabellone con la wild card della Federazione si è qualificata per i quarti di finale dopo una lotta interminabile. Opposta alla slovacca Drugdova ben superiore per classifica juniores la Penne non ha mollato una palla e la sua regolarità gli ha consentito di portare a casa un match molto complicato. Un vero peccato invece per l’altra wild card FIT , Noemi Basiletti che è andata vicino al successo contro la tedesca Joelle Steur. Subito un cocente 6 a 1 nel primo set , frutto di una tattica troppo attendista , Noemi ha cambiato marcia nel secondo rifilando alla Steur lo stesso punteggio subito. Il terzo è stato in bilico sino al 5 pari poi la Steur ha avuto più energie e più coraggio . Bisogna anche dire che la Basiletti ha 15 anni e la tedesca 17 e che pesa e non poco la sua minor attitudine a giocare match di questo livello. Da certe sconfitte si può solo imparare anche se il rammarico per Noemi è stato grande . Ma le sorprese non sono finite perché nel torneo maschile è stato eliminato il n°1 del torneo il croato Luka Mikrut. Opposto al 17 enne svizzero Dylan Dietrich ,il croato si è dovuto arrendere in due set in una delle più belle partite del torneo. L’altissimo giocatore elvetico dal capello biondo tinto ha un bagaglio tecnico di prim’ordine e domani dovrà raccogliere quello che resta del ceco Mruzek che ha prevalso sul francese Delloye dopo 3 ore e 40 di partita e sotto un caldo notevole. In chiusura di programma lo svizzero Feldbausch ,giocatore di ottime qualità ha piegato il francese Gea complice anche un leggero infortunio che ha afflitto il transalpino all’inizio del terzo set. Domani (incontri a partire dalle ore 10) per un posto in semifinale Daniele Minighini ,l’unico italiano in gara , affronta il russo Maxim Zhukov mentre fra le ragazze sfida Italia-Germania con Emma Rizzetto contro Carolina Kuhl e Emma Penne contro Joelle Steur.

Risultati

2° turno Boys : Bailly (Bel) b Basel (Arg) 6/3 6/3; Dietrich (Sui) 6/2 7/5 b. Mikrut (Cro)6/2 7/5;Mruzek (Cze) b Delloye (Fra) 6/7 (5) 7/5 6/3; Feldbausch (Sui) b Gea (Fra) 6/3 3/6 6/2.

2° turno Girls : Mert (Tur) b Mueller (Ger) 6/1 6/1;Rowinska (Pol) b Khvatova ((Rus) 3/6 6/2 7/5; Penne (Ita) b Drugdova (Svk) 6/3 3/6 7/5;Steur (Ger) b Basiletti (Ita) 6/1 1/6 7/5.