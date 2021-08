John McEnroe è sicuro: “Djokovic vincerà US Open”

John McEnroe è sempre molto lucido e schietto nelle sue analisi. Con US Open alle porte, il talento newyorkese ha parlato ai microfoni di ESPN, esprimendo la ferma convinzione che il quarto Slam del 2021 sarà vinto da Novak Djokovic. Ecco un estratto delle parole di “Mac”.

“Sono sicuro che Novak vincerà il torneo. Prima dell’inizio di Wimbledon sapevo che avrebbe vinto i Championships. Sentivo anche che avrebbe perso alle Olimpiadi. Il formato al meglio delle cinque set lo avvantaggia in questo momento. A Tokyo il fatto di giocare senza pubblico e con un caldo torrido ha influenzato il suo gioco in negativo, per quello non lo vedevo vincente. Conosco Nole e so che darà il massimo a New York. Ovviamente nel tennis può succedere di tutto, ma lo vedo come un chiaro favorito per vincere il torneo e conquistare così i quattro Grandi Slam nello stesso anno, cosa che non si accade dai tempi di Rod Laver nel 1969″.

L’assenza di Federer e Nadal non interesserà più di tanto il tennis del n.1 secondo John: “Per quanto riguarda Djokovic, ovviamente l’assenza di Roger e Rafa sposterà tutta l’attenzione su di lui, come la possibilità di realizzare un’impresa epocale. Questo è tutt’altro che facile, e sarà il vero problema per Novak. Ovviamente questo apre le porte a giocatori come Medvedev, Zverev o Tsitsipas, che avranno la grande opportunità di giocare una finale del Grande Slam. Il fatto di avere finalmente un pubblico sugli spalti aiuterà lo spettacolo e i giocatori a crescere e dare il meglio”.

Chi sarà il vero rivale del serbo? Secondo John, un avversario “particolare”… “Direi che la sua principale minaccia è il caldo. Penso che questo potrebbe colpirlo più di qualsiasi altro avversario. Se parliamo di nomi, penso che Daniil Medvedev potrebbe essere quello che gli complica di più le cose. Un altro giocatore da tenere d’occhio è Shapovalov, che a Wimbledon ha giocato ad un ottimo livello e ha creato qualche problema a Djokovic, ma quando è arrivato il momento critico, non è riuscito ad incidere, purtroppo è oggi il suo limite ma potrà crescere. Non posso dimenticare giocatori come Zverev o Tsitsipas. Tutti possono combattere contro Novak, anche se penso che il serbo sia un paio di gradini sopra gli altri”.

Non si è ancora spenta negli States l’eco della querelle tra Zverev e Tsitsipas per il lunghissimo toilette break sfruttato dal greco. John la pensa così: “Non so molto su questo argomento, ma so che i ragazzi spingono le regole al limite. In questo caso, ha inciso molto sulla partita. Molte persone inventano scuse per andare in bagno o cambiarsi quando perdono. Ci sono altri come Nadal che l’hanno fatto anche quando era in vantaggio. Sta diventando un’epidemia… È frustrante vedere pause di dieci minuti per cose del genere. Uno o due minuti vanno bene, non interrompono il gioco, oltre assolutamente no, devono fare qualcosa al riguardo. È frustrante per molti giocatori vedere come questi tipi di tattiche interrompano il loro buon livello di gioco”.

Marco Mazzoni