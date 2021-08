Dopo Serena, anche Venus Williams non andrà agli US Open (Video)

Venus Williams , due volte campionessa degli US Open ed ha compiuto 41 anni, ha annunciato questo mercoledì il suo ritiro dagli US Open, unendosi a Serena Williams, Rafael Nadal e Roger Federer nel gruppo dei super campioni che non si recheranno a New York nel 2021.

A differenza delle altre tre giocatrici, Venus ha comunque provato a gareggiare questa settimana, nel WTA 250 di Chicago, ma l’esperienza non è andata bene e la tennista americana si è resa conto di non essere in forma.

Williams ha rivelato il suo ritiro tramite un video molto divertente sui suoi social media.

Not the best news everyone. I am joining @serenawilliams @RafaelNadal and @rogerfederer on the injured list. It’s still going to be a great US Open & many thanks to the @usta for the wild card. I was so looking forward to it, but it was not meant to be this year. I will be back! pic.twitter.com/s0PRgdSSx2

— Venus Williams (@Venuseswilliams) August 25, 2021