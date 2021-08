On Running, “la scarpa” di Federer, sarà quotata a Wall Street. La società vale 6 miliardi di dollari

Roger Federer per i noti problemi al ginocchio ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo, ma in realtà, anche se in modo diverso, era “presente” con il team rossocrociato. La delegazione svizzera infatti ha sfilato nella cerimonia inaugurale con una linea di abbigliamento e scarpe della On Running, società fondata nel 2010 dall’ex atleta professionista Olivier Bernhard con gli amici David Allemann e Caspar Coppetti, e da qualche anno con un socio assai illustre, Mr. Federer appunto.

Tempo fa avevamo parlato dell’ingresso di Roger nel progetto imprenditoriale, di come abbia messo non solo la sua faccia per far decollare il brand a livello globale ma anche la propria esperienza di atleta, con la messa a punto di una linea di scarpe sportive ideali per la corsa, il tennis e la vita outdoor. Un endorsement finanziario e di immagine che ha letteralmente fatto decollare le vendite online di On Running dal 2020. Secondo la stampa di settore, la società di Roger ha registrato un aumento di oltre il 200% nelle vendite di scarpe online durante la pandemia, visto che moltissimi hanno riscoperto il running e la vita all’aria aperta nel verde. Inoltre la linea tennis di Roger – usata dal campione a Wimbledon 2021 – è andata sold out in pochi giorni. L’aumento delle vendite ha portato ad un valore economico pari a 294,5 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021, rispetto ai 159 dell’anno precedente. Il tutto in pandemia, con l’economia assai bloccata.

Non solo marketing: chi ha avuto il piacere di provarle (testimoniato anche dai test delle riviste di settore), descrive le scarpe On come dei piccoli gioielli, costose ma assolutamente innovative e funzionali, con un nuovo concetto di calzata basato su leggerezza, comodità e grande spinta grazie ad una suola rivoluzionaria che aiuta e sostiene il passo.

Il marchio è forte anche grazie ad un aumento cospicuo dei punti vendita fisici, oltre 6500 in 50 paesi. Un successo e crescita travolgente che ha spinto la società ad iniziare un percorso insieme a JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Credit Suisse per quotarsi in borsa a New York. Dopo alcuni mesi di lavoro, tutto sembra pronto per l’esordio nel maggior mercato azionario del mondo il prossimo autunno.

I numeri sono da capogiro per una vera e propria matricola: l’azienda sarebbe valutata intorno ai 6 miliardi di dollari, dunque più del doppio dei 2 miliardi dell’ultimo aumento di capitale condotto da fondi di venture capital, tra i quali campeggia Stripes. La presenza di Roger è stata decisiva a far spiccare il volo all’immagine ed alle vendite delle scarpe del brand svizzero, facendolo diventare un vero caso imprenditoriale. Una sorta di Re Mida il “vecchio” Roger, che così si è aperto una strada imprenditoriale di enorme successo per quel che sarà il “dopo” tennis, ormai non così lontano.

Tutto lascia pensare che Federer possa ripercorrere la strada di Michael Jordan con le sue mitiche “Air”, nate nel 1985 con il primo contratto del cestista con la casa dello “Swoosh”e diventate ben presto icona della scarpa sportiva (oltre e vera e propria miniera d’oro…).

Marco Mazzoni