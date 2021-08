WTA Cincinnati: Sorprende Jil Teichmann. In Finale sfiderà Ashleigh Barty, n.1 del mondo

Jil Teichmann (WTA 76) non ha ancora smesso di sorprendere. Dopo lo splendido successo su Naomi Osaka (2) e sulla connazionale Belinda Bencic (12), la svizzera si è infatti imposta su Karolina Pliskova (4) con il punteggio di 6-2 6-4. Nella seconda semifinale del WTA 1000 di Cincinnati, la nativa di Barcellona ha confermato il proprio stato di grazia sin dalle prime battute rubando in più occasioni il servizio alla ceca. Il secondo parziale è stato decisamente più difficoltoso ma, salvata qualche palla break in un sesto game interminabile, la 24enne è poi riuscita a effettuare il break.

Un break però non confermato, e allora è stato necessario un ulteriore sforzo per rimettere un piede in finale e superare la ceca. Jil si è così procurata il primo ultimo atto della carriera in un torneo di tale categoria, il quarto della carriera dopo Lexington, Praga e Palermo. In Finale l’elvetica affronterà Ashleigh Barty (1), capace di estromettere con il punteggio di 6-2 7-5 la tedesca Angelique Kerber (22).

WTA WTA Cincinnati Barty A. Barty A. 6 7 Kerber A. Kerber A. 2 5 Vincitore: Barty A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Kerber A. 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Barty A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Kerber A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Barty A. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Kerber A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Barty A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Kerber A. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Barty A. 0-15 0-30 0-40 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Kerber A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Barty A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Kerber A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Barty A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kerber A. 0-15 0-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Barty A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Kerber A. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Barty A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Kerber A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Barty A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kerber A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Barty A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0