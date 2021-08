WTA 250 Chicago e Cleveland: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo Sara Errani (LIVE)

WTA 250 Chicago (USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Il match deve ancora iniziare

FR Clara Burel – CL Barbara Gatica

RO Ana Bogdan – US Emma Navarro



Il match deve ancora iniziare

US Sophia Whittle – KR Na-Lae Han



Il match deve ancora iniziare

US Maya Battle – AU Samantha Stosur



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – 11:00am at 6:00 PM (your time)

ID Aldila Sutjiadi – IT Sara Errani



Il match deve ancora iniziare

BE Kimberley Zimmermann – US Hailey Baptiste



Il match deve ancora iniziare

KZ Zarina Diyas – GB Eden Silva



Il match deve ancora iniziare

RU Anastasia Potapova – US Quinn Gleason



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Cleveland (USA) – 1° Turno Qualificazione, cemento

MATCH COURT 1 – 10:00am at 4:00 PM (your time)

NO Ulrikke Eikeri – RO Cristina-Andreea Mitu



WTA WTA Cleveland Eikeri U. Eikeri U. 6 6 Mitu A. Mitu A. 4 3 Vincitore: Eikeri U. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 5-2 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

US Catherine Harrison – US Tori Kinard



Il match deve ancora iniziare

US Alexa Glatch – TW Chieh-Yu Hsu



Il match deve ancora iniziare

US Emina Bektas – US Anna Roggenburk



Il match deve ancora iniziare

MATCH COURT 2 – 10:00am at 4:00 PM (your time)

US Eleana Yu – JP Nagi Hanatani



WTA WTA Cleveland Yu E. Yu E. 0 3 6 2 Hanatani N. Hanatani N. 0 6 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 2-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 5-1 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

GB Tara Moore – JP Shiho Akita



Il match deve ancora iniziare

JP Ena Shibahara – US Sophie Chang



Il match deve ancora iniziare

KZ Yaroslava Shvedova – CZ Linda Fruhvirtova



Il match deve ancora iniziare