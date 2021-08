Laver Cup 2021: completato il team Europe, confermato Berrettini

Dopo l’annuncio di Dominic Thiem, costretto a fermarsi per il resto del 2021 per i problemi al polso, la Laver Cup ha annunciato i membri del team europeo che scenderanno in campo a Boston il prossimo settembre. Anche Roger Federer, fondatore dell’evento, non sarà presente ma si è detto “felice di vedere un team forte e giovane rappresentare l’Europa a caccia del quarto successo”.

Con il forfait di Dominic e Roger, i sei rappresentanti dell’Europa saranno Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini e Casper Ruud. Un team molto giovane, con 6 dei primi 11 al mondo per il ranking di questa settimana.

Rublev, una delle new entry, ha dichiarato: “Ho sentito grandi cose sull’evento da parte dei miei colleghi, sarà una bellissima esperienza scendere in campo in questa nuova manifestazione al TD Garden”.

Anche Ruud sarà all’esordio nell’evento: “Sono entusiasta di avere l’opportunità di rappresentare il Team Europe nella Laver Cup di quest’anno. È un grande onore giocare con un gruppo di giocatori così forti ed essere sotto la guida del nostro capitano, Bjorn Borg. Non vedo l’ora che arrivi la sfida e farò tutto il possibile per contribuire al meglio che posso e portare a casa la vittoria per noi quest’anno!”

Bjorn Borg è curioso di vedere tutti questi giovani assieme: “Avremo un team molto giovane e molto forte, avremo un’ottima chance per continuare la striscia di successi, anche se la pressione sarà tutta su di noi”.

Al momento nel team World sono confermati Shapovalov, Schwartzman e Auger-Aliassime, con capitano John McEnroe. A brevissimo dovrebbero essere comunicati anche gli ultimi tre giocatori della squadra – molto probabilmente uno statunitense, si parla di Sebastian Korda, in grande crescita quest’anno.

Marco Mazzoni