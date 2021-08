Dominic Thiem chiude la stagione 2021: “È stata una decisione dura da prendere”

Dominic Thiem (ATP 6) non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno agli US Open. L’austriaco ha infatti annunciato sui propri canali social di aver deciso di mettere fine alla propria stagione per un infortunio al polso destro che lo tormenta da diversi mesi. “È stata una decisione dura da prendere, ma ho una lunga carriera davanti a me e non voglio prendere rischi”, ha spiegato il 27enne.

“Sono molto deluso di non essere in grado di difendere il titolo a New York, ma non ho ancora recuperato dall’infortunio al polso che ho subito a giugno al Mallorca Open. Per le ultime sei settimane ho seguito i consigli del medico, ho indossato una stecca, ho fatto esercizio per mettermi in forma. Il recupero stava andando molto bene, ma la settimana scorsa ho colpito una palla in un allenamento e ho iniziato a sentire di nuovo un po’ di dolore. Sono subito corso dai medici”.

“Dopo alcuni test, hanno detto che il mio polso ha bisogno di più tempo, così abbiamo deciso di essere più conservativi per un recupero nel lungo periodo. Porterò la stecca ancora per qualche settimana prima di iniziare gli esercizi con la racchetta. È una decisione difficile, ma è quello che devo fare. Ho una lunga carriera davanti a me ed è importante non correre rischi e tornare in fretta”. ha concluso.