Us Open: Dominic Thiem potrebbe giocare il torneo. Borna Coric si arrende

Il numero cinque del mondo Dominic Thiem sta lottando contro il tempo per giocare agli US Open, dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

L’austriaco sta recuperando dal problema al polso destro e, a questo punto, lo scenario è ottimistico. “Il mio obiettivo è fare in tempo per giocare il torneo. Questo è qualcosa che può cambiare da un giorno all’altro, ma spero di poter giocare. Sarò in grado di dirlo al 100% solo qualche giorno prima dell’evento”, ha spiegato al giornale austriaco Kleine Zeitung.

Anche se l’infortunio era al polso destro, qualcosa che ha reso impossibile per lui tenere una racchetta in mano, Thiem ha assicurato che ha preso l’opportunità di lavorare su altri aspetti del suo gioco.

“Ho fatto tutto ciò che non metteva pressione sul mio polso. Ho corso molti chilometri, ho lavorato sul mio gioco di gambe e ho giocato con la mano sinistra. Fisicamente sono in ottima forma”.

Continua il calvario sportivo di Borna Coric che non riesce a porre fine ai suoi problemi fisici. Il 24enne tennista croato, che non gareggia dall’inizio di marzo, ha annunciato il suo ritiro dagli US Open perché non ha ancora recuperato dall’infortunio alla spalla.

Coric ha subito un intervento chirurgico nel mese di maggio, proprio a New York – la città che ospita l’ultimo Grand Slam della stagione – ed era già noto che avrebbe perso Wimbledon e i giochi olimpici, tuttavia, c’era ancora speranza – anche se ridotta – di essere in grado di fare un’apparizione al Major nordamericano ma non sarà così.