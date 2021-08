Masters 1000 Cincinnati: Sinner si regala una vittoria per il suo 20esimo compleanno, sconfitto Delbonis

Jannik Sinner compie 20 anni (tanti auguri Jan!) e si regala un buon ingresso nel Masters 1000 di Cincinnati sconfiggendo in due set Federico Delbonis, 6-2 7-5 lo score del match. Una discreta prestazione per l’azzurro, molto più fresco fisicamente e ben centrato in tutti i fondamentali rispetto alla sconfitta di Toronto della scorsa settimana.Dopo un inizio complicato (due palle break salvate), Sinner è entrato in moto ed ha preso un gran ritmo da fondo campo. Tutto sembrava molto facile, avanti un set ed un break, ma nell’ottavo game ha patito un passaggio a vuoto che ha rimesso in partita l’argentino. Bravo è stato Jannik a restare calmo, lavorare ai fianchi il rivale, e pur senza riuscire a ritrovare il miglior ritmo, quello che l’aveva portato a dominare, riesce a strappare il servizio a Delbonis sul 5 pari e quindi chiudere al dodicesimo gioco. Una prestazione “macchiata” dal breve black out nel secondo set ma complessivamente positiva. Quando ha prodotto la sua progressione, è stato decisamente superiore. Al prossimo turno il vincente tra Isner e Norrie, sarà una partita sulla carta molto più complicata.

Anche nel primo set Sinner aveva perso un turno di servizio, ma “indolore” poiché era avanti due break e ha immediatamente ritrovato profondità ed intensità in risposta, strappando per la terza volta il game di battuta a Delbonis. I due passaggi a vuoto sono stati ben diversi, ma contraddistinti dal “solito” problema: appena cala la prima di servizio, tutta l’architettura del tennis di Jannik diventa instabile. Si prende molti rischi l’azzurro col suo forcing assassino, poter iniziare lo scambio dopo una bella prima – e ricavare anche qualche punto diretto dal servizio – è fondamentale. Alla fine Sinner ha chiuso il match con percentuali discrete, ma evitare quei momenti di calo sarà un altro passo decisivo nella sua crescita.

Dove invece Jannik oggi è piaciuto è nella manovra da fondo campo. L’intensità e profondità dei colpi tra lui e Federico sul cemento non è nemmeno paragonabile. Appena l’azzurro è riuscito a trovare ritmo e profondità nello scambio, l’argentino è andato in enorme difficoltà. Infatti il diritto di Delbonis, colpo potente e “pericoloso”, soffre gli alti ritmi perché giocato con una apertura molto ampia, ha bisogno di tempo. E Sinner il tempo gliel’ha rubato di forza, con un martellamento sistemico, un pressing davvero notevole, anche sull’altra diagonale (diritto di Jannik su rovescio di Federico), dove il mismatch è stato ancor più evidente quando l’azzurro era al comando. Senza quel vuoto nel secondo parziale, la partita sarebbe filata via liscia, Delbonis non sembrava aver la forza per girarla da solo.

Nel primo set davvero un ottimo Sinner nei colpi di volo, è venuto a rete 7 volte ricavando 6 punti, tutti di grande qualità con tocchi assai “educati”, grande controllo e precisione. Anche quest’aspetto può essere molto importante per lui, è una variazione da provare nei match in cui non riesce a sfondare col pressing o quando è saggio sfruttare l’apertura di campo col diritto inside out chiudendo l’angolo sulla rete. Infatti nel secondo set, forse perché si sentiva già in controllo, ha smesso di avanzare, forse avrebbe dovuto continuare ad insistere e magari l’avrebbe chiusa prima, concedendo meno errori.

Una buona prestazione complessivamente, non perfetta ma l’ingresso in un torneo non è sempre facile, ancor più quando vieni da una brutta sconfitta la settimana precedente. Dal prossimo turno dovrà cercare di tenere sempre alta l’attenzione e l’intensità.

Marco Mazzoni

La partita inizia con oltre due ore di ritardo per colpa della pioggia con Delb0nis alla battuta. Lancio di palla altissimo e via una prima “sostanziosa”, più per non essere attaccato che per incidere. Serve con precisione Federico, Jannik di fatto non entra nello scambio, tanto che a zero si porta 1-0 avanti. Errore nel primo colpo al servizio per Sinner, ma col primo scambio finalmente l’azzurro entra in partita dopo aver ceduto i primi 5 punti. Si apre molto bene il campo il “gaucho” col suo pericoloso diritto mancino. 15-30, e niente prima in campo, ma lavora molto bene col diritto Jannik, colpi carichi che spostano il rivale. Un errore di rovescio costa a Sinner il 30-40, palla break immediata. Risponde benissimo Delbonis ma poi sbaglia un colpo banale in scambio, si salva Jannik. Le palle break diventano due, un diritto di Sinner muore in corridoio. Si salva di nuovo, con un bel ritmo. Delbonis gioca drive molto carichi per allontanare Sinner dalla riga di fondo, palle scomode da impattare, tanto che fioccano gli errori dell’azzurro. Col primo Ace l’azzurro cancella la terza palla break, inizio piuttosto complicato. Due prime (un Ace) ed un tocco di volo molto “educato”, e finalmente 1 pari. Terzo game, Jannik è entrato in moto, e si vede anche alla risposta. Con due ottime risposte profonde, e poi uno scambio in progressione micidiale, chiuso con un rovescio lungo linea BELLISSIMO, vola 0-40, tre palle break per l’azzurro. Spreca malamente la seconda, dopo aver condotto lo scambio colpisce lungo un approccio non impossibile. Bravo Federico con un servizio esterno e veloce, a cancellare la terza. Spreca anche una quarta chance per l’allungo, stecca col diritto per “Jan”. Strappa finalmente il game di servizio Sinner alla quinta PB, grazie ad un doppio fallo di Delbonis. Avanti 2-1 e servizio l’azzurro. Buona la manovra col diritto di Jannik, cerca la profondità per mettere in crisi il diritto di Delbonis, colpo potente e “pericoloso” ma l’apertura molto ampia necessita di tempo, e lì l’azzurro punge. 3-1 Sinner, che continua a spingere e pressare anche nel quinto game, portandosi 15-30 e poi 30-40, grazie ad un errore col diritto (molto lungo). Palla del doppio break per Sinner. Niente prima per l’argentino… gran risposta di Jannik, sui piedi del rivale, che non ha il tempo per aprire e colpire in sicurezza col diritto. DOPPIO BREAK Sinner, 4-1. Dopo un inizio laborioso, ora Jannik è sciolto, veloce, spinge con ritmo. Nel sesto game Federico rischia in risposta, Jannik forza un paio di colpi difensivi out, e sul 30-40 arriva una palla break per l’argentino. Se la gioca in sicurezza l’azzurro, spinge forte col diritto, senza prendersi grandi rischi, e arriva la “stecca” per Delbonis. Alla seconda chance l’argentino strappa un game di servizio all’azzurro, qualche errore di troppo per Jannik e meno prime. È solo un attimo, Sinner spinge in risposta, ritrova grande ritmo e vola 30-40, per un nuovo allungo. E il BREAK arriva, da 30-0, con 4 punti di fila per l’azzurro, molto efficace in risposta. Serve avanti 5-2 l’azzurro. Inizia con un Serve & Volley di grande qualità, che sicurezza oggi di volo “Jan”. Poi un gran ritmo, e 30-0. Con una “mazzata” terrificante dal centro inside out, ecco i tre Set Point per Sinner. Altro scambio violento al centro, errore di Delbonis, non regge alla velocità dell’azzurro. 6-2 Sinner. 11 W e 13 errori per l’azzurro, malissimo Delbonis con 3 W e 17 errori… Ottimo il 6 punti a rete su 7, e tutti vinti con qualità.

Secondo set, inizia Delbonis alla battuta. Non pare cambiato il canovaccio della partita, l’argentino non regge i ritmi di Sinner, solo prendendosi grandi rischi riesce a contenere l’azzurro, come nel passante cross sul 30 pari, davvero ben giocato con grande angolo. Un altro unforced col diritto costa la palla break immediata. Niente, Federico è in difficoltà quando non ha il tempo per controbattere gli affondi di Jannik. BREAK Sinner, scappa via nel secondo set, sembra in totale controllo del match. In un amen l’azzurro vola 2-0. Federico prova a mollare tutto, perso per perso diventa super aggressivo, aggredisce ogni palla. Tiene finalmente un game di servizio, ma in risposta non riesce a “sfondare”. 3-1 Sinner. Il sesto game mostra la potenza dell’azzurro: servizio potente al T, perfetto, poi una progressione di tre diritti uno più profondo e veloce del precedente, quindi un rovescio cross che non lascia il tempo al rivale quasi di aprire. 14 vincenti per l’azzurro, ma i numeri non spiegano il ritmo davvero notevole imposto da Jannik nel match. 4-2 lo score. Prova a scappare avanti Delbonis, ma parte da lontano ed è facile per l’allievo di Piatti piazzare un passante di diritto lungo linea vincente. 15-30, suona l’allarme per il gaucho, che si mette totalmente nei guai con un altro attacco troppo garibaldino. 15-40, due palle break che sono quasi dei match point…. Sbaglia la risposta sulla prima l’azzurro; fallo di piede sulla prima di servizio, ma si salva con un bel forcing col diritto cross e chiusura lungo linea. Resta aggrappato alla partite Delbonis, 3-4 lo score. Nell’ottavo game Federico spinge, e la prima di Sinner non entra. Un combinazione che costa all’azzurro una palla break delicata, che potrebbe riaprire il match, sul 30-40. Lungo scambio, un taglio di rovescio manda fuori ritmo Jannik che sbaglia col diritto. BREAK Delbonis. Da palla del 5-2, Jannik ora è costretto di nuovo alla lotta sul 4 pari. Piccolo passaggio a vuoto quando la partita pareva sotto controllo, con una emorragia di 11 punti a 2. Delbonis capitalizza il momento favorevole, un rovescio in rete costa a Sinner il punto del 4-5. Ora va a servire per restare nel set. È in grande fiducia Federico, mentre Jannik ha accorciato la gittata dei suoi drive e ora Delbonis ha più tempo per sparare i suoi colpi. Si va ai vantaggi. Si prende un rischio l’azzurro in spinta, un errore sarebbe costato un set point; ma poi sbaglia malamente col diritto dal centro. Troppi errori gratuiti in questa fase del match. Si lotta nel decimo game, il livello dell’azzurro è purtroppo calato e ora non riesce più a gestire con la velocità dei suoi colpi il rivale. A fatica, siamo 5 pari. 11esimo game, un doppio fallo di Federico e uno scambio di nuovo condotto a grande velocità da Jannik, segnano lo score sul 15-30. Tensione… e Delbonis sbaglia col rovescio, molto fermo coi piedi all’uscita dal servizio. 15-40 e due palle break per Sinner! Gioca bene la prima Federico, servizio e diritto; ottima prima esterna sulla seconda, out la risposta azzurra. Disastro Delbonis: doppio fallo per la parità e poi un rovescio comodo da metà campo sparacchiato a mezza rete. Terza palla break per Sinner. Si aggrappa al servizio l’argentino e risolve. Un altro scambio a grande ritmo porta all’azzurro la quarta palla break. E stavolta niente prima palla… Che PUNTO ESCLAMATIVO! Sinner lavora col rovescio cross e infila un lungo linea perfetto, sulla riga, vincente. BREAK Sinner, va a servire per il match avanti 6-5. Non trema l’azzurro, serve preciso e spinge. Con una solida prima al T, chiude l’incontro. Fa il pugno e accede al secondo turno, in 1h e 38 minuti di tennis, non sempre al massimo ma complessivamente buono. Tanti Auguri Jannik!

[11] Jannik Sinner vs Federico Delbonis



ATP ATP Cincinnati Sinner J. Sinner J. 6 7 Delbonis F. Delbonis F. 2 5 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Delbonis F. 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Delbonis F. 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Delbonis F. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Sinner J. 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Delbonis F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Delbonis F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Delbonis F. 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 40-30 2-1 → 3-1 Delbonis F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Sinner J. 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

6 Aces 10 Double Faults 464% (43/67) 1st Serve 57% (41/72)74% (32/43) 1st Serve Points Won 68% (28/41)46% (11/24) 2nd Serve Points Won 32% (10/31)67% (4/6) Break Points Saved 64% (9/14)10 Service Games Played 1032% (13/41) 1st Serve Return Points Won 26% (11/43)68% (21/31) 2nd Serve Return Points Won 54% (13/24)36% (5/14) Break Points Converted 33% (2/6)10 Return Games Played 1064% (43/67) Service Points Won 53% (38/72)47% (34/72) Return Points Won 36% (24/67)55% (77/139) Total Points Won 45% (62/139)