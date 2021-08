WTA 1000 Montreal: Camila Giorgi fa sognare! Prima finale in carriera in un torneo 1000. Domani affronterà Karolina Pliskova per il titolo (Video)

Prima finale in carriera in un WTA 1000 per Camila Giorgi.

L’azzurra ha sconfitto qeusta notte nella semifinale del torneo 1000 di Montreal l’americana Jessica Pegula classe 1994 e n.30 WTA con il risultato di 63 36 61 dopo 2 ore e 10 minuti di partita.

Altra vittoria contropronostico per la n.1 italiana che in quel di Montreal sta trovando la settimana perfetta.

Domani in finale affronterà Karolina Pliskova classe 1992 e n.6 del mondo.

Nel primo set Camila avanti per 4 a 1, grazie al break nel quarto gioco, annullava sul 4 a 2 due palle del controbreak e poi sul 5 a 3 teneva ai vantaggi la battuta conquistando la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set la Giorgi sotto per 1 a 4, recuperava il break e andava servire sul 3 a 4 ma qui perdeva malamente la battuta a 0.

Nel game successivo l’americana, dal 15-40, annullava due palle del controbreak e alla prima palla set utile conquistava la frazione per 6 a 3.

Nel terzo set la Giorgi cedeva la battuta nel primo gioco, ma da quel momento inseriva il turbo e conquistava ben sei game consecutivi e anche la prima finale in carriera in un torneo 1000 per 6-1.

WTA WTA Montreal Giorgi C. Giorgi C. 6 3 6 Pegula J. Pegula J. 3 6 1 Vincitore: Giorgi C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Pegula J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Pegula J. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Pegula J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Pegula J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Giorgi C. 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Pegula J. 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Pegula J. 0-15 0-30 0-40 30-30 15-15 15-30 40-30 A-40 1-3 → 1-4 Giorgi C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Pegula J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Giorgi C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Pegula J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Pegula J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Pegula J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Pegula J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Pegula J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0