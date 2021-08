Masters 1000 Toronto: un Sinner scarico fisicamente cede netto a Duckworth

Un Jannik Sinner molto scarico dopo la settimana vincente a Washington perde nettamente nell’esordio al Masters 1000 di Toronto. L’azzurro cede un break a set, perdendo 6-3 6-4 contro James Duckworth, per quella che diventa una delle vittorie più importanti in carriera per l’australiano (entrato nel main draw attraverso le qualificazioni).

Non c’è molto da commentare: si è visto fin dai primi scambi che le gambe di Sinner erano poco veloci, gli appoggi meno stabili, la ricerca della palla (uno dei grandi punti di forza dell’azzurro) lenta. Dopo i (pochi) lunghi scambi, Jannik si è piegato più volte in avanti appoggiandosi alla racchetta, a sottolineare la fatica e la difficoltà fisica. E tutti sappiamo che l’azzurro è tutt’altro che un “simulatore” che esterna per condizionare l’avversario, anzi, tende a tenersi tutto dentro. Per questo è stato significativo vederlo scagliare con violenza la racchetta a terra nel penultimo punto del match, segnale evidente dello scoramento, rabbia e frustrazione per una partita in cui era nettamente favorito ma che ha finito per perdere, non giocando affatto vicino ai suoi migliori standard.

Raro vedere Sinner spingere così poco, sia da fondo campo che col servizio. Soprattutto con la seconda palla ha tirato palle corte, poco cariche spin. Ci auguriamo che oltre alla fatica non abbia un qualche problema alla schiena, visto che non caricava affatto la palla per cercare il suo solito ottimo “kick”. Servizi mediamente così teneri che sono finiti preda della risposta del rivale, ottimo nel giocare un match ordinato e fino a prendersi una vittoria meritata spingendo tanto con poco rischio.

Altro aspetto totalmente negativo nella prestazione odierna di Jannik il pessimo rendimento in risposta. Per tutto il match è stato poco reattivo, non ha mai aggredito con forza la battuta del rivale, ottenendo pochissimi punti (addirittura un clamoroso filotto negativo di 19 punti persi in ribattuta tra primo e secondo set, dopo aver sprecato la palla del contro break). Un Sinner anche solo sufficiente non gioca mai così male in risposta.

Aspettiamo le sue parole, per scacciare dubbi da eventuali infortuni. La sensazione è stata di fatica, non esser riuscito a recuperare dopo una settimana impegnativa sul piano fisico. Non ha mollato, anche nell’ultimo game ha provato la zampata, ma oggettivamente, non ne aveva.

La vecchia regola “Tommasi” (grande Rino!), ossia il forte rischio di una probabile sconfitta nel primo turno di un torneo dopo averne vinto uno la settimana precedente, è sempre maledettamente attuale… soprattutto per un giovane come Jannik che ancora deve crescere di fisico e di testa. Una brutta sconfitta, ma non serve a niente drammatizzare. Ora potrà riposare e lavorare con la testa già a Cincinnati, dove si potrà fare bene. Anche sconfitte come queste sono passaggi necessari in un percorso di crescita verso la vetta.

La cronaca della partita.

Jannik Sinner esordisce al 2°t. del 1000 canadese alle 17.06, in risposta. Duckworth alla battuta, dopo aver passato i due turni di “quali” e quindi Fritz nel primo match nel main draw. Subito aggressivo l’australiano, viene avanti a mettere pressione all’azzurro. Sbaglia però malamente col back di rovescio, un mismatch che Jannik cercherà di capitalizzare a suo favore. Con un Ace sul 40-30, James vince il primo game del match. Sinner to serve. Tutto facile per l’azzurro, spinge in sicurezza cercando il lato sinistro del rivale, falloso in quest’avvio (e storicamente non così incisivo). Game a zero, senza forzare, e 1 pari. Nel quarto game, sullo 40-0 Sinner sbaglia qualcosa, si va ai vantaggi. Altri due errori, Duckworth quasi senza far niente strappa il game di servizio a Jannik. 3-1 Duckworth. Infila una striscia di ben 7 punti di fila, momento “down” per l’azzurro, lento anche nei tempi di reazione. Con un attacco profondo James si porta 4-1 (ha vinto 9 degli ultimi 10 punti). Evidentemente spento Sinner, dopo un buon primo game di servizio. Non migliora la situazione nemmeno nel sesto game, lento nel cercare la palla. Sul 15-30 finalmente trova un bel diritto cross, che sorprende l’avversario. Quindi due buone prime al T. Con l’aiuto del servizio di porta 2-4, dopo 21 minuti di partita. Nel settimo game, finalmente l’azzurro è più aggressivo in risposta, prima un bell’anticipo poi un drive molto lavorato, due colpi che portano all’errore James, 15-30. Il game va ai vantaggi. Un’altra bella risposta lungo linea (appena deviata dal nastro) frutta a Jannik il vantaggio e palla del contro break. Risponde molto bene, profondissimo, ma spinge col rovescio cross (un po’ fermo coi piedi) e la palla atterra in corridoio. Un errore in approccio di Duckworth porta la seconda palla break all’azzurro. La cancella con una gran prima palla di servizio al centro. Si prende grandi rischi l’aussie, soprattutto col servizio, al momento ben ripagati. 5-2 Duckworth, si salva il “canguro”. L’allievo di Riccardo Piatti si porta 3-5, ora James serve per chiudere il primo set. Spinge dritto per dritto l’aussie, Jannik sbaglia, sempre poco mobile e reattivo. Siamo 40-0, tre Set Point per Duckworth. Basta il primo, ottima prima esterna, la risposta dell’azzurro è larga. 6-3 in 33 minuti, un solo break decisivo, subito da Jannik nel quarto game da 40-0. Un black out decisivo, con un Sinner falloso e poco dinamico. Solo il 33% di punti vinti con la 2a (due su sei), contro il 60% del suo rivale.

Secondo set, Sinner scatta al servizio. Con la prima in campo, Jannik trova un discreto ritmo; ma sulle seconde, troppo corte e poco cariche di spin, Duckworth spinge fortissimo in risposta e mette in grave difficoltà l’azzurro. Un’altra risposta potente e veloce mette in crisi Jannik, lento nel ritrovare equilibrio all’uscita dal servizio. Si va ai vantaggi. Netta la difficoltà di Sinner con la 2a, come dimostra anche il doppio fallo nel game. Altra seconda sulla parità, James entra a tutta e chiude sotto rete. Palla break delicatissima da difendere per l’azzurro, e niente prima in campo… Lungo scambio, il più lungo del match, lo gestisce Jannik con una progressione che spezza la resistenza di Duckworth. Si piega sulle gambe l’azzurro, sembra out-of-energy complessivamente. Si salva Sinner, 1-0 avanti. Facilmente James vince il suo game, 1 pari. Il servizio dell’azzurro non sembra essere “pesante” come nelle migliori giornate, forse ha qualche problema nel caricamento con la schiena. Il set scorre senza sussulti sui game di servizio, nemmeno scambi particolarmente interessanti, la qualità del match è oggettivamente modesta. 3 pari, con l’australiano che tiene il terzo game di fila a zero, di fatto nullo Sinner in risposta già dalla palla del contro break non trasformata nel primo set. Settimo game, c’è più lotta negli scambi. Un Ace non salva l’azzurro dai vantaggi, situazione pericolosa visto lo score… E niente prima in campo da destra. Vola via un diritto di Jannik, molto scarico con le gambe. Si piega l’azzurro, sembra spossato, ma deve affrontare una palla break. Sfora col tempo e si prende un warning. Servizio e diritto inside out, ma la palla è OUT. Subisce un doloroso BREAK, anche in questo caso, come nel primo set, non trasformando una palla del game. 4-3 e servizio Duckworth, a due passi da una clamorosa vittoria. James tiene anche l’ottavo game, si porta 5-3. Sinner cerca di restare in partita, non butta via lo scambio, ma gli errori fioccano. Sul 30-40 affronta un Match Point. Lo cancella con un discreto pressing col diritto. Fa anche il pugno verso il suo angolo, mentalmente sembra non voler mollare, sembra crederci ancora. Con un paio di buone prime, Jannik si salva e porta lo score 4-5. Duckworth serve per chiudere il match. Rischia in risposta l’azzurro, 0-15 e poi 15-30, grazie ad un passante in avanzamento col rovescio. NO! Sinner si era difeso benissimo col lob, ricacciando indietro il rivale, ma sbaglia malamente l’affondo. 30 pari. Il vento sposta la palla dopo un lob, Sinner spedisce malamente in rete sbagliando la distanza dalla palla. Vola via la racchetta di Jannik, scena per nulla abituale… Match Point Duckworth! Col servizio la chiude qua.

Il match era potenzialmente difficile, i timori sono diventati realtà. Sinner imparerà a gestire meglio la fatica fisica e mentale dopo una grande settimana vincente. Nessun dramma, obiettivo su Cincinnati, dove fisicamente vedremo un altro Jannik.

[Q] James Duckworth vs [16] Jannik Sinner



ATP ATP Toronto Duckworth J. Duckworth J. 6 6 Sinner J. Sinner J. 3 4 Vincitore: Duckworth J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Duckworth J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Duckworth J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Duckworth J. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Duckworth J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Duckworth J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Duckworth J. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Duckworth J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Duckworth J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Duckworth J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Duckworth J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1 Aces 30 Double Faults 276% (45/59) 1st Serve 63% (38/60)78% (35/45) 1st Serve Points Won 76% (29/38)64% (9/14) 2nd Serve Points Won 41% (9/22)100% (2/2) Break Points Saved 50% (2/4)10 Service Games Played 924% (9/38) 1st Serve Return Points Won 22% (10/45)59% (13/22) 2nd Serve Return Points Won 36% (5/14)50% (2/4) Break Points Converted 0% (0/2)9 Return Games Played 1075% (44/59) Service Points Won 63% (38/60)37% (22/60) Return Points Won 25% (15/59)55% (66/119) Total Points Won 45% (53/119)