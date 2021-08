“Questo andrà su TennisTv!”, ride amaro Medvedev (Video)

Curioso scambio nel match tra Daniil Medvedev e Alex Bublik. Daniil ha “sparato” una pallata sul rivale, che in qualche modo è riuscito a rimettere in campo, quindi Medvedev prima di colpire ha pronunciato un “Sorry” che ha spinto la giudice di sedia ad interrompere il gioco. Da qua è nato il siparietto divertente che vi mostriamo nel video.

'This is gonna be on Tennis TV, bro!'

You're not wrong, @DaniilMedwed 😂#NBO21 pic.twitter.com/imVXaqI4ec

— Tennis TV (@TennisTV) August 10, 2021