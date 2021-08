Masters 1000 Toronto: Esce subito di scena il nostro Lorenzo Sonego

Niente da fare per Lorenzo Sonego sconfitto questo pomeriggio al primo turno del torneo Masters 1000 di Toronto.

L’azzurro si è arreso al transalpino Ugo Humbert classe 1998 e n.26 ATP, con il risultato di 63 64 in 1 ora e 40 minuti di partita.

Nel primo set Lorenzo ha avuto un passaggio a vuoto nel corso del quarto game quando ha ceduto malamente a zero il turno di battuta con il transalpino che non concedeva palle break nel corso della frazione e conquistava il set per 6 a 3.

Nel secondo set Sonego sul 3 pari annullava tre palle break ed in qualche modo teneva il turno di battuta.

Sul 4 pari però l’azzurro, dal 40-15, cedeva il servizio dopo aver mancato tre palle per il 5 a 4 e poi nel gioco successivo mancava, dallo 0-40, ben sei palle del controbreak con Ugo che alla seconda palla match a disposizione chiudeva la partita per 6 a 4.

ATP ATP Toronto Sonego L. Sonego L. 3 4 Humbert U. Humbert U. 6 6 Vincitore: Humbert U. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Humbert U. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Humbert U. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Humbert U. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Humbert U. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Humbert U. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Humbert U. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Humbert U. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Humbert U. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Humbert U. 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Humbert U. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6 Aces 74 Double Faults 667% (41/61) 1st Serve 56% (38/68)66% (27/41) 1st Serve Points Won 87% (33/38)45% (9/20) 2nd Serve Points Won 47% (14/30)60% (3/5) Break Points Saved 100% (6/6)9 Service Games Played 1013% (5/38) 1st Serve Return Points Won 34% (14/41)53% (16/30) 2nd Serve Return Points Won 55% (11/20)0% (0/6) Break Points Converted 40% (2/5)10 Return Games Played 959% (36/61) Service Points Won 69% (47/68)31% (21/68) Return Points Won 41% (25/61)44% (57/129) Total Points Won 56% (72/129)