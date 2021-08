WTA 1000 Montreal: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

WTA 1000 Montreal (Canada) – 1° Turno, cemento

CENTRE COURT – 11:00am at 5:00 PM (your time)

LV Jelena Ostapenko – CZ Katerina Siniakova



WTA WTA Montreal Ostapenko J. Ostapenko J. 1 3 Siniakova K. Siniakova K. 6 6 Vincitore: Siniakova K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ostapenko J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Siniakova K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Ostapenko J. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Siniakova K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Ostapenko J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Siniakova K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Ostapenko J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Siniakova K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Ostapenko J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Siniakova K. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Ostapenko J. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Siniakova K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Ostapenko J. 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Siniakova K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Ostapenko J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Siniakova K. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

PL Magda Linette – AR Nadia Podoroska



WTA WTA Montreal Linette M. Linette M. 40 1 Podoroska N. • Podoroska N. 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Podoroska N. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 Linette M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GR Maria Sakkari (11) – CZ Marie Bouzkova



Il match deve ancora iniziare

GB Harriet Dart (Q) – CA Leylah Annie Fernandez (WC)



Il match deve ancora iniziare

CA Rebecca Marino (WC) – US Madison Keys (16)



Il match deve ancora iniziare

COURT ROGERS – 11:00am at 5:00 PM (your time)

ES Paula Badosa – CH Viktorija Golubic



WTA WTA Montreal Badosa P. Badosa P. 6 6 Golubic V. Golubic V. 2 3 Vincitore: Badosa P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Badosa P. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Golubic V. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Badosa P. 0-15 0-40 4-2 → 4-3 Golubic V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Badosa P. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Golubic V. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Badosa P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Golubic V. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Badosa P. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Golubic V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Badosa P. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Golubic V. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Badosa P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Golubic V. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Badosa P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Golubic V. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Badosa P. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

CZ Tereza Martincova (Q) – US Amanda Anisimova (Q)



Il match deve ancora iniziare

FR Oceane Dodin (Q) – CZ Karolina Muchova (14)



Il match deve ancora iniziare

TN Ons Jabeur (13) – FR Clara Burel (Q)



Il match deve ancora iniziare

RU Anastasia Potapova (Q) – US Shelby Rogers



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – 12:00pm at 6:00 PM (your time)

NOUS Eikeri U / Harrison C – USUS Christian K / Mchale C



WTA WTA Montreal Eikeri U. / Harrison C. • Eikeri U. / Harrison C. 15 5 Christian K. / McHale C. Christian K. / McHale C. 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Eikeri U. / Harrison C. 0-15 0-30 15-30 5-4 Christian K. / McHale C. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Eikeri U. / Harrison C. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Christian K. / McHale C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Eikeri U. / Harrison C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Christian K. / McHale C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Eikeri U. / Harrison C. 0-15 15-15 15-30 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Christian K. / McHale C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Eikeri U. / Harrison C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Christian K. / McHale C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

GBUS Bektas E / Moore T – SIBE Hercog P / van Uytvanck A



Il match deve ancora iniziare

GBID Gumulya B / Webley-Smith E – CACACollard M / Zhao C (WC)



Il match deve ancora iniziare

COURT 9 – 11:00am at 5:00 PM (your time)

AU Ajla Tomljanovic – FR Fiona Ferro



WTA WTA Montreal Tomljanovic A. Tomljanovic A. 0 6 2 0 Ferro F. • Ferro F. 0 2 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ferro F. 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tomljanovic A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Ferro F. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Tomljanovic A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Ferro F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Tomljanovic A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Ferro F. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Tomljanovic A. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Ferro F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tomljanovic A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Ferro F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Tomljanovic A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ferro F. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Tomljanovic A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Ferro F. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Tomljanovic A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Ferro F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

US Alison Riske – RO Sorana Cirstea



Il match deve ancora iniziare

RUKZ Kudermetova V / Rybakina E – USUS Gauff C / Pegula J (8)



Il match deve ancora iniziare