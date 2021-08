Challenger Praga 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel Md e 1 nelle quali

Challenger PRAGUE 2 CZE, Czech Republic (CL) /50 – Tabellone Principale

(1) Milojevic, Nikola vs Arnaboldi, Andrea

Qualifier vs Ritschard, Alexander

Jianu, Filip Cristian vs Aragone, JC

Forejtek, Jonas vs (5) Jarry, Nicolas

(3) Giustino, Lorenzo vs Karlovskiy, Evgeny

Furness, Evan vs (WC) Krumich, Martin

Skatov, Timofey vs (WC) Svrcina, Dalibor

Baldi, Filippo vs (7) Menendez-Maceiras, Adrian

(8) Vrbensky, Michael vs Tiurnev, Evgenii

Ugo Carabelli, Camilo vs Qualifier

Qualifier vs Serdarusic, Nino

Miedler, Lucas vs (4) Mena, Facundo

(6) Bonadio, Riccardo vs Zverev, Mischa

(PR) Melzer, Gerald vs Qualifier

(WC) Kodat, Toby Alex vs Oliveira, Goncalo

Vatutin, Alexey vs (2) Popko, Dmitry

Challenger PRAGUE 2 CZE, Czech Republic (CL) /50 – Tabellone Quali

(1) Blancaneaux, Geoffrey vs Alvarez Varona, Nicolas

(WC) Paulson, Andrew vs (6) Gomez-Herrera, Carlos

(2) Jacquet, Kyrian vs Kalenichenko, Danylo

Gengel, Marek vs (8) Nava, Emilio

(3) Agamenone, Franco vs (WC) Zapsky, Krystof

(WC) SKLENKA, Victor vs (7) Ignatik, Uladzimir

(4) Andreev, Adrian vs Setkic, Aldin

Diaz Acosta, Facundo vs (5) Pecotic, Matija

Centre court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Victor SKLENKA vs [7] Uladzimir Ignatik

2. [WC] Andrew Paulson vs [6] Carlos Gomez-Herrera

3. Marek Gengel vs [8] Emilio Nava

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Franco Agamenone vs [WC] Krystof Zapsky

2. [1] Geoffrey Blancaneaux vs Nicolas Alvarez Varona (non prima ore: 12:00)

3. [4] Adrian Andreev vs Aldin Setkic (non prima ore: 14:00)

Court 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30)

1. [2] Kyrian Jacquet vs Danylo Kalenichenko

2. Facundo Diaz Acosta vs [5] Matija Pecotic (non prima ore: 14:00)