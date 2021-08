WTA 1000 Montreal: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali (LIVE)

WTA 1000 Montreal (Canada) – 1° Turno Qualificazione, cemento

CENTRE COURT – 11:00am at 5:00 PM (your time)

CA Raphaelle Lacasse – US Christina McHale



Il match deve ancora iniziare

CA Melodie Collard – RU Kamilla Rakhimova



Il match deve ancora iniziare

FR Caroline Garcia – CA Francoise Abanda



Il match deve ancora iniziare

BE Alison van Uytvanck – JP Makoto Ninomiya



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – 11:00am at 5:00 PM (your time)

CZ Tereza Martincova – NL Demi Schuurs



Il match deve ancora iniziare

US Nicole Melichar – US Kristie Ahn



Il match deve ancora iniziare

GB Emily Webley-Smith – FR Clara Burel



Il match deve ancora iniziare

DE Jule Niemeier – AU Astra Sharma



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

FR Harmony Tan – SI Polona Hercog

US Amanda Anisimova – AU Maddison Inglis



Il match deve ancora iniziare

GB Heather Watson – CA Katherine Sebov



Il match deve ancora iniziare

FR Kristina Mladenovic – UA Lyudmyla Kichenok



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

US Bernarda Pera – GB Harriet Dart

CA Kayla Cross – FR Oceane Dodin



Il match deve ancora iniziare

US Ann Li – CA Mia Kupres



Il match deve ancora iniziare

CA Layne Sleeth – RU Anastasia Potapova



Il match deve ancora iniziare