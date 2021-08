ATP 500 Washington: Il programma delle Semifinali. Jannik Sinner impegnato in singolare e doppio

STADIUM COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Marcus Daniell / Marcelo Melo vs [4] Raven Klaasen / Ben McLachlan

2. [5] Jannik Sinner vs [WC] Jenson Brooksby (non prima ore: 22:00)

3. [14] Lloyd Harris OR Kei Nishikori vs Mackenzie McDonald OR Denis Kudla (non prima ore: 00:00)

4. [2] Cori Gauff vs [3] Jessica Pegula (non prima ore: 02:00)

JOHN HARRIS COURT – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Sebastian Korda / Jannik Sinner vs [2] Neal Skupski / Michael Venus