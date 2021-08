WTA 250 Cluj-Napoca: I risultati del Day 2. Eliminata all’esordio Martina Trevisan

Esordio amaro per Martina Trevisan nel torneo WTA 250 di Cluj-Napoca, in Romania.

La 27enne mancina di Firenze, n.100 del ranking e quarta testa di serie, è stata sconfitta per 64 64, in un’ora e 37 minuti di partita, dalla ceca Krystina Pliskova, n.123 WTA, gemella della top player Karolina, ex numero uno del mondo e recente finalista a Wimbledon.

WINNERS OPEN – WTA 250 Cluj-Napoca, Romania · Clay – 1° Turno

CENTER COURT – 10:30am at 9:30 AM (your time)

RO Mihaela Buzarnescu – BG Viktoriya Tomova (7)



WTA WTA Cluj Napoca Buzarnescu M. Buzarnescu M. 6 6 Tomova V. Tomova V. 2 3 Vincitore: Buzarnescu M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Buzarnescu M. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Tomova V. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Buzarnescu M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Tomova V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Buzarnescu M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Tomova V. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Buzarnescu M. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Tomova V. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Buzarnescu M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tomova V. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Buzarnescu M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Tomova V. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Buzarnescu M. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Tomova V. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Buzarnescu M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Tomova V. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Buzarnescu M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

RO Briana Szabo (WC) – PL Katarzyna Kawa



WTA WTA Cluj Napoca Szabo B. Szabo B. 2 1 Kawa K. Kawa K. 6 6 Vincitore: Kawa K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Szabo B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Kawa K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Szabo B. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Kawa K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Szabo B. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Kawa K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Szabo B. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kawa K. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Szabo B. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Kawa K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Szabo B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Kawa K. 15-0 30-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Szabo B. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Kawa K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Szabo B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

FR Alize Cornet (1) – EG Mayar Sherif



WTA WTA Cluj Napoca Cornet A. Cornet A. 2 4 Sherif M. Sherif M. 6 6 Vincitore: Sherif M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sherif M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Cornet A. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Sherif M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Cornet A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Sherif M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Cornet A. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Sherif M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Cornet A. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Sherif M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Cornet A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sherif M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Cornet A. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Sherif M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Cornet A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Sherif M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Cornet A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Sherif M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Cornet A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

HU Panna Udvardy (Q) – RO Ana Bogdan (3)



WTA WTA Cluj Napoca Udvardy P. Udvardy P. 2 4 Bogdan A. Bogdan A. 6 6 Vincitore: Bogdan A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Bogdan A. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Udvardy P. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Bogdan A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Udvardy P. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Bogdan A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Udvardy P. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Bogdan A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Udvardy P. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Bogdan A. 0-15 15-15 15-30 0-1 → 1-1 Udvardy P. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Bogdan A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Udvardy P. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Bogdan A. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Udvardy P. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Bogdan A. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Udvardy P. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Bogdan A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Udvardy P. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

RO Alexandra Dulgheru (Q) – DE Andrea Petkovic (2)



WTA WTA Cluj Napoca Dulgheru A. Dulgheru A. 0 3 1 Petkovic A. • Petkovic A. 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Petkovic A. 1-4 Dulgheru A. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Petkovic A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Dulgheru A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Petkovic A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Dulgheru A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Petkovic A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Dulgheru A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Petkovic A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Dulgheru A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Petkovic A. 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Dulgheru A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Petkovic A. 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 Dulgheru A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Petkovic A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

COURT 2 – 10:30am at 9:30 AM (your time)

TR Cagla Buyukakcay – SK Kristina Kucova (8)



WTA WTA Cluj Napoca Buyukakcay C. Buyukakcay C. 1 1 Kucova K. Kucova K. 6 6 Vincitore: Kucova K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Buyukakcay C. 0-15 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Kucova K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Buyukakcay C. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Kucova K. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Buyukakcay C. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Kucova K. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Buyukakcay C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Kucova K. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Buyukakcay C. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 Kucova K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Buyukakcay C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Kucova K. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Buyukakcay C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Kucova K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

DE Anna-Lena Friedsam – RO Irina Maria Bara



WTA WTA Cluj Napoca Friedsam A. Friedsam A. 2 3 Bara I. Bara I. 6 6 Vincitore: Bara I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Friedsam A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Bara I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Friedsam A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Bara I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Friedsam A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Bara I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Friedsam A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Bara I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Friedsam A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Bara I. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Friedsam A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Bara I. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-5 → 1-5 Friedsam A. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Bara I. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Friedsam A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Bara I. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Friedsam A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Martina Trevisan (4) – CZ Kristyna Pliskova



WTA WTA Cluj Napoca Trevisan M. Trevisan M. 4 4 Pliskova Kr. Pliskova Kr. 6 6 Vincitore: Pliskova Kr. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Pliskova Kr. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Trevisan M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Pliskova Kr. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Trevisan M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Pliskova Kr. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Trevisan M. 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Pliskova Kr. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Trevisan M. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Pliskova Kr. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Trevisan M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Pliskova Kr. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Trevisan M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Pliskova Kr. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Trevisan M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Pliskova Kr. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Trevisan M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Pliskova Kr. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Trevisan M. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Pliskova Kr. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Trevisan M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

HU Reka Luca Jani – RO Jaqueline Adina Cristian(WC)



WTA WTA Cluj Napoca Jani R. Jani R. 1 2 Cristian J. Cristian J. 6 6 Vincitore: Cristian J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Cristian J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Jani R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Cristian J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Jani R. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Cristian J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Jani R. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Cristian J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Jani R. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Cristian J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Jani R. 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Cristian J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Jani R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Cristian J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jani R. 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Cristian J. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

COURT 3 – 10:30am at 9:30 AM (your time)

SK Viktoria Kuzmova – SK Anna-Karolina Schmiedlova



WTA WTA Cluj Napoca Kuzmova V. Kuzmova V. 4 2 Schmiedlova A. Schmiedlova A. 6 6 Vincitore: Schmiedlova A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kuzmova V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Schmiedlova A. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Kuzmova V. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Schmiedlova A. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Kuzmova V. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Schmiedlova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Kuzmova V. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Schmiedlova A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kuzmova V. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Schmiedlova A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Kuzmova V. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Schmiedlova A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Kuzmova V. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Schmiedlova A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Kuzmova V. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Schmiedlova A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Kuzmova V. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Schmiedlova A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

AU Seone Mendez – RO Irina Fetecau



WTA WTA Cluj Napoca Mendez S. Mendez S. 4 6 6 Fetecau I. Fetecau I. 6 3 1 Vincitore: Mendez S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Tiebreak 5-1 → 6-1 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 2-4 → 3-4

RS Aleksandra Krunic (Q) – JP Yuki Naito



WTA WTA Cluj Napoca Krunic A. Krunic A. 0 6 5 Naito Y. • Naito Y. 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Naito Y. 5-0 Krunic A. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Naito Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Krunic A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Naito Y. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Krunic A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Naito Y. 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Krunic A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Naito Y. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Krunic A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Naito Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Krunic A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Naito Y. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Krunic A. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Naito Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

PH Alexandra Eala – AR Paula Ormaechea (Q)



WTA WTA Cluj Napoca Eala A. Eala A. 7 6 Ormaechea P. Ormaechea P. 5 2 Vincitore: Eala A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ormaechea P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Eala A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Ormaechea P. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Eala A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Ormaechea P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Eala A. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Ormaechea P. 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Eala A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Ormaechea P. 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Eala A. 15-0 30-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Ormaechea P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Eala A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Ormaechea P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Eala A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Ormaechea P. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 Eala A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Ormaechea P. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Eala A. 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Ormaechea P. 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Eala A. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

PLSK Kuzmova V / Rosolska A (1) – RU DE Panova A / Wachaczyk J



WTA WTA Cluj Napoca Kuzmova V. / Rosolska A. Kuzmova V. / Rosolska A. 2 2 Panova A. / Wachaczyk J. Panova A. / Wachaczyk J. 6 6 Vincitore: Panova A. / Wachaczyk J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kuzmova V. / Rosolska A. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Panova A. / Wachaczyk J. 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Kuzmova V. / Rosolska A. 15-0 15-15 30-15 0-5 → 1-5 Panova A. / Wachaczyk J. 15-0 15-15 15-30 40-30 0-4 → 0-5 Kuzmova V. / Rosolska A. 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 Panova A. / Wachaczyk J. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Kuzmova V. / Rosolska A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Panova A. / Wachaczyk J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kuzmova V. / Rosolska A. 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Panova A. / Wachaczyk J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Kuzmova V. / Rosolska A. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Panova A. / Wachaczyk J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Kuzmova V. / Rosolska A. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Panova A. / Wachaczyk J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kuzmova V. / Rosolska A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Panova A. / Wachaczyk J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

BEGR Grammatikopoulou V / Zimmermann K – NOHU Bondar A / Eikeri U