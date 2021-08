WTA 500 San Jose, WTA 125 Concord e WTA 125 Charleston: I risultati con il dettaglio del TDQ, Primo Turno di Quali e Finale (LIVE)

WTA 500 San Jose (USA) – TD Quali, cemento

Il match deve ancora iniziare

RU Anastasia Potapova – NL Lesley Pattinama Kerkhove

KR Na-Lae Han – US Ashlyn Krueger



Il match deve ancora iniziare

HR Ana Konjuh – US Robin Montgomery



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 11:00am · 8:00 PM (your time)

US Emina Bektas – AU Ellen Perez



Il match deve ancora iniziare

Charleston WTA 125- Charleston, USA · Clay – Finale

CENTER COURT – 10:00am · 4:00 PM (your time)

US Jamie Loeb – US Varvara Lepchenko (4)



Il match deve ancora iniziare

WTA CONCORD 125 – USA · Hard – 1° Turno Quali

CENTER COURT – 10:00am – 4:00 PM (your time)

US Robin Anderson – US Catherine Harrison



Il match deve ancora iniziare

US Victoria Hu – US Whitney Osuigwe



Il match deve ancora iniziare

US Brittany Collens – GB Samantha Murray Sharan



Il match deve ancora iniziare

UA Kateryna Bondarenko – US Alexa Glatch



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 10:00am – 4:00 PM (your time)

US Sophie Chang – DE Mona Barthel



Il match deve ancora iniziare

GE Mariam Bolkvadze – TH Peangtarn Plipuech



Il match deve ancora iniziare

BR Beatriz Haddad Maia – US Victoria Duval



Il match deve ancora iniziare

TW Chieh-Yu Hsu – TW En Shuo Liang



Il match deve ancora iniziare