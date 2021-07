Giochi Olimpici Tokyo 2020: La Finale maschile. Zverev favorito ma gli scommettitori puntano sul russo

Chi l’avrebbe mai detto? Novak Djokovic sconfitto da Alexander Zverev in rimonta dopo che il serbo aveva vinto in scioltezza il primo set.

Le Olimpiadi hanno dato il primo grande verdetto: anche Novak Djokovic è battibile e il Grande Slam D’Oro per il serbo non sarà più possibile. Nole resta ancora in corsa per il Grande Slam a patto che riesca a vincere gli US Open.

Adesso Sascha Zverev se la vedrà con Khachanov, con cui negli ultimi due incroci ha perso senza vincere un nemmeno un set, nel 2019 a Montreal e nel 2018 a Bercy.

La fiducia dei bookmaker va comunque con il tedesco favorito 1.35 secondo Planet Win, 1.34 per Goldbet e 1.33 per Snai. Vale a dire che Zverev ha circa il 75% di chance di battere Khachanov e di ottenere questo oro olimpico.

Secondo le rilevazioni di Oddschecker però, nelle ultime ore il 68% delle scommesse totali è stato in favore di Khachanov. Grande fiducia da parte degli scommettitori, vista anche la buona quota proposta dai bookmaker (3.17 per Goldbet, 3.23 per PlanetWin e 3.05 per Betclic.).

Il risultato esatto più probabile secondo i bookmaker resta il 2-0 in favore di Zverev, che vale circa 1.90.

Djokovic e Carreno Busta scendono in campo per completare il podio nella finalina di domani: serbo strafavorito con l’86% di chance di aggiudicarsi il bronzo. Ma occhio che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.