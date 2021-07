“Gioco a tennis per essere una persona migliore” Andiamo a conoscere Linda Salvi, 19 anni, la tennista che ha sorpreso tutti a Kiev

Un’antica leggenda ucraina narra che, in un villaggio, alcune donne giovani decisero di sfidarsi, riunendosi una domenica per mostrare i frutti del loro artigianato: stoffe, vestiti, pizzi, ricami. Giunse da lontano anche una ragazza che aveva portato un’allodola scolpita nel legno. Tra la meraviglia di tutti, la ragazza cominciò a suonare questo strumento e ne uscì un canto bellissimo che incantò i presenti. Anche alcune colombe nel cielo, richiamate da questo suono soave, cominciarono a cantare. La ragazza vide così premiata nella gara la sua creatività.

Quando Linda Salvi, classe 2002, nata a Poggibonsi, decise di partire per Kiev per cercare di partecipare ad un 25000 Itf, non conosceva certo questa leggenda, ma forse il suo tennis e soprattutto l’aver raggiunto dal nulla i quarti di finale, hanno sorpreso non poco gli addetti ai lavori e i lettori di livetennis. Non sappiamo se durante i suoi match alcune colombe si siano librate in volo cantando, ma andiamo comunque a conoscerla con questa intervista.

Allora Linda, hai sorpreso tutti con i quarti di finale al 25.000 di Kiev! Ma da dove salti fuori?

La mia storia con il tennis nasce da quando avevo 4 anni, più o meno, è stato un amore conosciuto in famiglia perché giocava mio fratello Giulio…da quel momento non ho più lasciato la racchetta da tennis ! Ho iniziato a giocare nel mio paesino natale, Poggibonsi, con i maestri Gino Bartoli e Cristina Beber e ho sempre lavorato con loro fino all’anno scorso !

Non ho trovato molto sulla tua carriera junior, eccetto una finale contro Anna Paradisi in un J5 al Lago di Garda:

Da junior non ho mai fatto grandi risultati è vero! Ed al lago di Garda posso dire che è stata la mia settimana migliore junior, ed ho iniziato a capire per la prima volta cosa vuol dire viaggiare da sola per partecipare ad un torneo.

Il tuo primo match ITF vinto è del marzo di quest’anno, in un 15.000 di Monastir. Da allora hai giocato con una buona frequenza. Avevi un programma e dei risultati in mente?

Sì quest’anno ho iniziato con il cemento della Tunisia a Monastir, mi trovo bene su quei campi. Il mio programma per i tornei di quest’anno è quello di fare più partite possibili, non ho obiettivi di risultato. Quest’anno devo avere in mente solo il miglioramento tecnico, fisico, psicologico. Essere libera dall’assillo dei risultati è secondo me la soluzione più semplice anche per affrontare quella partita dove magari sei più tesa perché proprio quella può farti entrare in main draw o può darti più punti di Wta. Se non ho aspettative di punteggi e penso solo al miglioramento, sia come persona che come giocatrice, i risultati verranno da soli.

Da Tarvisio a Kiev in un 25000, cosa ti ha portato a partecipare a quel torneo?

Sinceramente mi sono iscritta a Kiev un po’ per caso, ho deciso il giorno prima di partire anche se ero fuori dalle qualificazioni di 5 posizioni: è stato un rischio è vero ma ora posso dire che ne è valsa la pena!

La Cabay Awad non era proprio una principiante e naviga intorno alla 500esima posizione. Eppure l’hai battuta nettamente:

È stato un match di alto livello dove per le prime volte sono riuscita a tenere alta attenzione e intensità per tutto il corso del match .. e poi me la sono giocata tranquilla , non avevo proprio niente da perdere !

Parlaci dello scontro tra italiane con la Cherubini:

Scontrarsi fra italiane all’estero non è mai facile secondo me, anche perché ci stavamo giocando entrambe i primi punti Wta e i quarti di finale in un 25000, è stato un match duro dove le sorti della partita sono cambiate più volte! Non ho mai mollato e non ho mai smesso di credere di poterla portare a casa, anche quando sono stata a 2 punti dalla sconfitta.

La Bayerlova nei quarti era proprio un ostacolo insuperabile?

Bayerlova è un’ottima giocatrice, ordinata, precisa, concentrata. Mi ha regalato poco o niente durante tutta la durata del match. Ad oggi è molto più forte di me sotto molti punti di vista ed infatti si è visto dal risultato!😂 Ho potuto però imparare qualcosa anche da questa netta sconfitta.

Quanti punti hai ottenuto e che ranking avrai grazie a questo torneo?

So di avere ottenuto 10 punti Wta e che andrò intorno alla posizione 1000, non so altro sinceramente, a queste cose ci pensa mio fratello!😂 E’ lui che fa i conti, io non me ne intendo molto…Sono contenta però di aver raggiunto questa classifica così da potermi organizzare meglio anche con le settimane dei tornei perché entro più facilmente nelle liste!

Descrivici il tuo gioco, quali sono i tuoi punti di forza e in cosa devi migliorare:

Parto dal fatto che tutti gli aspetti sì possono migliorare, dai colpi al fisico , dall’atteggiamento in campo alla concentrazione. Sicuramente però mi piace attuare un gioco offensivo, ma se per portare a casa la partita c’è bisogno di remare e lottare lo si fa certamente.

Chi è il tuo coach e quante volte ti alleni?

Mi alleno a Sinalunga con uno staff composto da Giovanni Galuppo, Diego Alvarez , Alessandro La Cognata e dal preparatore atletico Mauro Atencio. Mi alleno tutti i giorni di solito, poi dipende in base ai tornei.

A quali tenniste ti ispiri e cosa pensi delle tue coetanee italiane?

Sinceramente non mi ispiro ad una giocatrice in particolare, però mi piace guardarle per rivedere delle situazioni che ripeto in allenamento tutti i giorni. Provare a prendere il meglio da tutte credo sia la soluzione più giusta. In ogni caso sono innamorata di Federer anche perché mia madre è di Lucerna. Riguardo alle mie coetanee non so dirti molto, sono entrata da pochi mesi nel circuito e per me è tutto nuovo per ora!

Che studi hai fatto? Intendi proseguirli?

Ho fatto la scuola alberghiera a Colle Valdelsa perché i miei hanno un ristorante in centro a Poggibonsi, ma, sinceramente, non mi è mai piaciuto molto studiare, in generale ! Devo però ringraziare la professoressa Libassi che ho avuto per tutti e 5 gli anni delle superiori e mi ha aiutato molto! Se oggi sono una persona migliore è anche merito suo!

Per il momento non ci sono indirizzi universitari che mi piacciono, se un giorno ci sarà qualcosa che mi interesserà potrei iniziarla, ma per ora non credo proprio!

Che ruolo ha avuto la tua famiglia nel tuo rapporto con il tennis?

La mia famiglia ha una ruolo fondamentale per me, grazie a loro posso fare quello che ho sempre sognato da bambina! Sicuramente i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici per me e so che per andare avanti ce ne saranno tanti altri da fare. Anche mio fratello Giulio, come già detto, è molto importante anche se non glielo dico mai…

Se il tennis è il tuo piano A qual è il piano B della tua vita?

Ad essere sincera non ho pensato a un piano B, spero con tutta me stessa di non dover cambiare piani!😂

Come hai vissuto la pandemia e che consigli ti senti di dare ai giovani?

Il periodo di quarantena per me non è stato del tutto negativo, perché ho avuto il tempo di stare insieme alla mia famiglia tutto il giorno, cosa che non succede mai! Ho aiutato i miei genitori a lavorare la sera, facevamo le consegne a domicilio, io e mio fratello inizialmente l’avevamo preso come un divertimento, poi dopo un periodo breve è tornato ad essere un lavoro!😂🙈

Perché tanti ragazzi sono attratti da Temptation Island, Grande Fratello e programmi simili secondo te?

Sinceramente non so quale sia il motivo, forse perché è quello che guardano un po’ tutti e quindi di cosa si parla quando si esce la sera dopo cena? A me non piacciono quei programmi, preferisco guardare una partita di calcio!

Quali sono i tuo hobby e come trascorri il tempo libero?

Quando ho del tempo libero mi piace tornare a Poggibonsi. Io vivo a Sinalunga mi sono traferita in un appartamento dal settembre scorso per vivere a pieno il mio ambiente lavorativo! Quando gioca la Fiorentina mi piace andare allo stadio in curva Fiesole con Giulio, sono una patita di calcio e di Fiorentina!

Stai seguendo le Olimpiadi e cosa pensi della scelta di Sinner di rinunciare?

Credo che ognuno sia libero di fare le proprie scelte, qualunque cosa fai verrai sempre criticato o giudicato: lui, con il suo team, ha fatto questa scelta, io non sono d’accordo…avrei fatto di tutto per giocarmi le Olimpiadi! Rappresentare la nazione penso sia una delle sensazioni più spettacolari che ci siano nel mondo dello sport!

Un libro che ci consigli per l’estate?

Purtroppo non leggo molto! Mi piacerebbe molto leggere ma ancora non ci riesco, mi annoio dopo poche pagine ! Se mi sentisse la mia prof…ahahah! Comunque l’ultimo libro che ho letto è stato Lupin, il ladro gentiluomo, tratto dalla serie tv Netflix! Se avete del tempo libero ve lo consiglio.

Il brano musicale che vuoi ascoltare per festeggiare una tua vittoria?

Di solito dopo la partita non festeggio ascoltando la musica, è più prima del match che ho le mie canzoni fisse, quelle che mi caricano; una di queste è “E io ci sto “ di Rino Gaetano

Tu sei di Poggibonsi. Dacci tre motivi per visitare il tuo paese:

Il primo motivo è facile, il ristorante Tingel Tangel di miei genitori vi aspetta in pieno in centro vi aspetta. Inoltre é un paese la cui bellezza noi che ci abitiamo spesso purtroppo diamo per scontata. Molti turisti scelgono Poggibonsi perché é un punto strategico tra Siena, Firenze, San Gimignano, Volterra, Monteriggioni e il Chianti!

Quali sono i prossimi tornei a cui parteciperai nelle prossime settimane?

Prossima settimana vado a fare il 15 mila a Cordenons e la settimana dopo ancora sarò impegnata con il mio circolo, il Tennis Club Chiasso in serie A Dopo di che ripartirò per i tornei Itf.

Datti un obiettivo massimo nel tennis:

Non mi sono posta obiettivi di risultato nel tennis! Darò sicuramente il massimo insieme a chi mi sostiene per arrivare il più lontano possibile! Spero di realizzare il mio sogno prima o poi! Non tutti i desideri si possono svelare…

E nella vita cosa ti proponi di raggiungere?

Il mio obiettivo massimo nella vita è diventare una persona migliore. Grazie alle persone che mi sono accanto mi rendo conto che sbaglio spesso l’atteggiamento con cui mi pongo, cercherò di aprirmi mentalmente e di migliorarmi sempre!









L’aereo è ormai atterrato in Italia proveniente da Kiev e Linda, che ha scritto in volo le risposte alle nostre domande, si schernisce in un messaggio scusandosi degli eventuali errori. “Lo vedi che dovevo studiare di più?” mi scrive. C’è sempre tempo Linda: è certo però che, con questo spirito, ogni giorno stai costruendo una persona migliore.





Antonio De Filippo