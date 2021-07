ATP 250 Kitzbuhel e Atlanta: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. Mager e Cecchinato ok a Kitzbuhel. Out Travaglia sconfitto da Rune

Buona la prima per Marco Cecchinato che approda al secondo turno nel torneo ATP 250 di Kitzbuhel

Il 28enne palermitano, n.83 del ranking, ha battuto 63 76(7), in un’ora e 38 minuti di partita, il moldavo Radu Albot, n.92 ATP, superato per la prima volta in carriera.

“Ceck” si giocherà un posto nei quarti con il tedesco Daniel Altmaier, n.135 del ranking.

Out Stefano Travaglia. Il 29enne di Ascoli Piceno, n.88 del ranking, reduce dai quarti ad Umago, ha ceduto per 63 64, in un’ora e venti minuti di gioco, al danese Holger VitusNodskov Rune, n.206 ATP, proveniente dalle qualificazioni.

Gianluca Mager, n.74 del ranking, è approdato al secondo turno.

L’azzurro ha sconfitto l’austriaco Dennis Novak, n.124 ATP, in gara grazie ad una wild card per 64 60.

Al secondo turno sfiderà Albert Ramos testa di serie n.4.

ATP 250 Kitzbuhel (Austria) – 1° Turno, terra battuta

1. Stefano Travagliavs [Q] Holger Vitus Nodskov Rune

2. [LL] Mario Vilella Martinez vs [Q] Lukas Neumayer (non prima ore: 12:30)



3. Gianluca Mager vs [WC] Dennis Novak



4. [WC] Alexander Erler vs [10] Carlos Alcaraz



Court Kuechenmeister – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [Alt] Arthur Rinderknech vs [5] Federico Delbonis



2. Radu Albot vs Marco Cecchinato



3. [6] Laslo Djere vs [SE] Daniel Altmaier



Grandstand – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. Pedro Martinez / Marc Polmans vs [PR] Marc Lopez / Jaume Munar



2. Luis David Martinez / Artem Sitak vs [3] Roman Jebavy / Matwe Middelkoop



3. [1] Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs David Pel / Arthur Rinderknech



ATP 250 Atlanta (USA) – 1° Turno, cemento

1. [Q] Christopher O’Connellvs Denis Kudla

2. [5] Taylor Fritz vs [Q] Evgeny Donskoy (non prima ore: 19:30)



3. [6] John Isner vs [PR] J.J. Wolf



4. [WC] Trent Bryde vs [SE] Brandon Nakashima (non prima ore: 01:00)



5. Kevin Anderson vs Nick Kyrgios (non prima ore: 02:00)



Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Steve Johnson / Jordan Thompson vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



2. Mackenzie McDonald vs Emil Ruusuvuori



3. Yasutaka Uchiyama vs [7] Benoit Paire



4. [WC] Jack Sock vs Ricardas Berankis



