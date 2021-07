ATP 250 Kitzbuhel: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via

ATP 250 Kitzbuhel (Austria) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Ruud, Casper vs Bye

Munar, Jaume vs Qualifier

Cuevas, Pablo vs Ymer, Mikael

(WC) Erler, Alexander vs (7) Bedene, Aljaz

(3) Krajinovic, Filip vs Bye

(WC) Seyboth Wild, Thiago vs Qualifier

Travaglia, Stefano vs Qualifier

(Alt) Rinderknech, Arthur vs (5) Delbonis, Federico

(6) Djere, Laslo vs (SE) Altmaier, Daniel

Albot, Radu vs Cecchinato, Marco

Mager, Gianluca vs (WC) Novak, Dennis

Bye vs (4) Ramos-Vinolas, Albert

(8) Gasquet, Richard vs Qualifier

Vesely, Jiri vs Alcaraz, Carlos

Pouille, Lucas vs Martinez, Pedro

Bye vs (2) Bautista Agut, Roberto