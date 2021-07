Giochi Olimpici Tokyo 2020: Novak Djokovic si allena all’Ariake Tennis Center

Novak Djokovic, numero uno mondiale e principale candidato alla medaglia d’oro olimpica, dopo una stagione in cui ha vinto i primi tre titoli del Grand Slam, si è già allenato questo mercoledì nel campo centrale dell’Ariake Tennis Center, palcoscenico principale del torneo olimpico di tennis . Il serbo è arrivato nella capitale giapponese nel pomeriggio e non ha perso l’occasione di fare un primo allenamento per abituarsi allo stadio dove dovrà giocare tutte le sue partite.

Novak Đoković već je odradio prvi trening u "Arijake tenis parku" u Tokiju. @DjokerNole #Tokyo2020 📷Maja Hitij/Getty Images pic.twitter.com/mjiWcx4PpE — Sport Klub (@sportklub) July 21, 2021