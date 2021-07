Ion Tiriac fa causa all’ATP, non rispettati gli accordi sul 1000 di Madrid

Ion Tiriac, vulcanico patron del Masters 1000 di Madrid, ha deciso di fare causa all’ATP. Secondo il potente uomo d’affari rumeno, l’ATP ha violato diverse clausole del contratto sottoscritto per il suo Masters 1000 di Madrid, nello specifico quelle relative al montepremi e alla partecipazione obbligatoria dei big.

L’azione legale è stata promossa dalla Super Slam Ltd., società con sede a Cipro di proprietà di Tiriac, che gestisce diversi affari dell’ex tennista rumeno, tra cui il torneo maschile e femminile della capitale iberica.

La faccenda è stata confermata dalla stessa ATP attraverso una dichiarazione di suo portavoce allo Sport Business Journal: “L’ATP è a conoscenza della causa inoltrata presso la Corte federale nello stato del Delaware (USA). L’ATP è sconcertata dal fatto che Super Slam Ltd., uno stimato membro dell’ATP, abbia promosso quest’azione. L’ATP ritiene che la causa non abbia alcun fondamento di diritto o di fatto e si difenderà con tutti i propri mezzi”.

Secondo la società di Tiriac, il contratto firmato nel 2008 e poi rinnovato nel 2012 prevedeva una finestra totalmente esclusiva di 8 giorni per il Masters 1000 di Madrid (da domenica a domenica); esclusività violata dalla conclusione alla domenica dei tornei 250 di Estoril e Monaco, e dal fatto che al Masters 1000 di Roma (che inizia la settimana immediatamente successiva a Madrid) alcuni match di primo turno siano stati svolti il giorno della finale di Madrid. Secondo i legali di Super Slam Ltd, questo avrebbe impedito ai giocatori di arrivare per tempo a Madrid e svolgere le attività promozionali oltre che rendersi disponibili per l’inizio del torneo. Inoltre l’ATP è accusata di aver permesso a un numero maggiore di top player di saltare i tornei Masters 1000 rispetto al numero sottoscritto nel contratto tra il torneo e l’ATP nel 2008, fatto questo che avrebbe causato danni di immagine e operativi (vendita di biglietti) al torneo madrileno.

L’ultimo capo d’accusa citato nella causa è relativo al montepremi. Secondo la società di Tiriac, l’ATP avrebbe richiesto al M1000 di Madrid di offrire lo stesso montepremi di Indian Wells e Miami (tornei con 96 giocatori e della durata di 12 giorni), mentre quello di Roma (identico per durata e numero di giocatori nel main draw a Madrid) fosse sensibilmente inferiore.

Una situazione non facile ed un’altra grana per l’ATP in un periodo difficile vista la pandemia, la crisi di moltissimi tornei e le pressanti richieste della nuova associazione dei giocatori PTPA. L’ultima parola spetterà alla Corte negli USA.

Marco Mazzoni