ATP Umago, Gstaad e Los Cabos: I risultati delle Qualificazioni. Giannessi al turno decisivo ad Umago. Out gli altri azzurri. Marcora out a Gstaad

Roberto Marcora è stato eliminato al turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Gstaad.

Il 31enne di Busto Arsizio, n.208 ATP ed ottava testa di serie delle “quali”, , ha ceduto per 64 63, in 61 minuti di gioco, al tedesco Oscar Otte, n.140 ATP e prima testa di serie, che al primo turno aveva eliminato Andrea Pellegrino (n.239 ATP).

Alessandro Giannessi è al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Umago.

Il 31enne spezzino, n.168 ATP e quarta testa di serie delle “quali”, ha battuto all’esordio per 63 75 il tedesco Daniel Molleker, n.310 del ranking, e lunedì si giocherà l’ingresso nel main draw con l’argentino Renzo Olivo, n.192 ATP e sesta testa di serie.

Semaforo rosso, invece, Flavio Cobolli e Thomas Fabbiano. Il 19enne romano, n.340 ATP, entrato in tabellone come alternate, ha ceduto per 26 63 61 all’altro tedesco Daniel Altmaier, n.149 del ranking e prima testa di serie delle “quali”, mai affrontato in precedenza. Il 32enne di San Giorgio Jonico, n.201 del ranking e settima testa di serie, è stato invece sconfitto per 75 62 dalla wild card locale Matija Pecotic, n.356 ATP.

ATP 250 Gstaad (Svizzera) – TD Qualificazione, terra battuta

ATP ATP Gstaad Zuk K. Zuk K. 6 4 2 Ehrat S. Ehrat S. 2 6 6 Vincitore: Ehrat S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Zuk K. 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Ehrat S. 0-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Zuk K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Ehrat S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Ehrat S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Zuk K. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Ehrat S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Zuk K. 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Ehrat S. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Zuk K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Ehrat S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Zuk K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Ehrat S. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Zuk K. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ehrat S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Ehrat S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Ehrat S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Ehrat S. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Zuk K. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Ehrat S. 15-0 15-15 15-30 30-30 2-0 → 2-1 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Ehrat S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

1. [2] Kacper Zukvs [WC] Sandro Ehrat

2. [1] Oscar Otte vs [8] Roberto Marcora (non prima ore: 12:30)



ATP ATP Gstaad Otte O. Otte O. 6 6 Marcora R. Marcora R. 4 3 Vincitore: Otte O. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Otte O. 15-0 15-15 15-30 30-30 5-3 → 6-3 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Otte O. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Marcora R. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Otte O. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Marcora R. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Otte O. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Otte O. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Marcora R. 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Otte O. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Otte O. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Marcora R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Otte O. 15-0 30-0 2-2 → 3-2 Marcora R. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Otte O. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Otte O. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Steven Diez vs Zizou Bergs



ATP ATP Gstaad Diez S. Diez S. 6 4 Bergs Z. Bergs Z. 7 6 Vincitore: Bergs Z. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Bergs Z. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Diez S. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Bergs Z. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Diez S. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Bergs Z. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Diez S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Bergs Z. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Diez S. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Bergs Z. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Diez S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Diez S. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Bergs Z. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Diez S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Bergs Z. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Diez S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Bergs Z. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Diez S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Bergs Z. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Diez S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Bergs Z. 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 Diez S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Bergs Z. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [3] Enzo Couacaud vs Vit Kopriva (non prima ore: 12:30)



ATP ATP Gstaad Couacaud E. Couacaud E. 6 6 4 Kopriva V. Kopriva V. 2 7 6 Vincitore: Kopriva V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Kopriva V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Couacaud E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Kopriva V. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Couacaud E. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Kopriva V. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Couacaud E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Kopriva V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Couacaud E. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Couacaud E. 0-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Couacaud E. 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Kopriva V. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Couacaud E. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Couacaud E. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Couacaud E. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Kopriva V. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Couacaud E. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Kopriva V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Couacaud E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kopriva V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Couacaud E. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Kopriva V. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Couacaud E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Kopriva V. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Couacaud E. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Kopriva V. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Couacaud E. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Kopriva V. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

ATP 250 Umag (Croazia) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ATP ATP Umag Milojevic N. Milojevic N. 6 7 Rosol L. Rosol L. 4 5 Vincitore: Milojevic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Milojevic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Rosol L. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Milojevic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Rosol L. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Milojevic N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Rosol L. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Milojevic N. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Rosol L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Milojevic N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Rosol L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Milojevic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Rosol L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Milojevic N. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Rosol L. 0-15 5-3 → 5-4 Milojevic N. 0-15 0-40 5-2 → 5-3 Rosol L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Milojevic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Rosol L. 15-0 30-0 40-15 3-1 → 3-2 Milojevic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Rosol L. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Milojevic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Rosol L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Altmaier D. (Ger) – Pecotic M. (Cro)Giannessi A. (Ita) – Olivo R. (Arg)Milojevic N. (Srb) – Horansky F. (Svk)1. [2] Nikola Milojevicvs Lukas Rosol

2. [3] Blaz Rola vs Vitaliy Sachko



ATP ATP Umag Rola B. Rola B. 4 2 Sachko V. Sachko V. 6 6 Vincitore: Sachko V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sachko V. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Rola B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Sachko V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Rola B. 0-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Sachko V. 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Rola B. 0-15 0-30 1-1 → 1-2 Sachko V. 30-15 40-15 A-40 40-40 0-1 → 1-1 Rola B. 0-15 0-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sachko V. 30-0 4-5 → 4-6 Rola B. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Sachko V. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Rola B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Sachko V. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Rola B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Sachko V. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Rola B. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Sachko V. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Rola B. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Daniel Altmaier vs [Alt] Flavio Cobolli



ATP ATP Umag Altmaier D. Altmaier D. 2 6 6 Cobolli F. Cobolli F. 6 3 1 Vincitore: Altmaier D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Cobolli F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Altmaier D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Cobolli F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Cobolli F. 30-30 2-0 → 2-1 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Cobolli F. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Cobolli F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Altmaier D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Cobolli F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Cobolli F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Altmaier D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Cobolli F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Cobolli F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Altmaier D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Cobolli F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 1-5 Altmaier D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Cobolli F. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Altmaier D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Cobolli F. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Altmaier D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [WC] Matija Pecotic vs [7] Thomas Fabbiano



ATP ATP Umag Pecotic M. Pecotic M. 7 6 Fabbiano T. Fabbiano T. 5 2 Vincitore: Pecotic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Fabbiano T. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Pecotic M. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Pecotic M. 40-15 3-1 → 4-1 Fabbiano T. 0-15 15-15 30-40 2-1 → 3-1 Pecotic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Fabbiano T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Pecotic M. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Fabbiano T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Pecotic M. 15-0 15-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Fabbiano T. 15-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Pecotic M. 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Pecotic M. 30-30 40-30 3-3 Fabbiano T. 0-40 2-3 → 3-3 Pecotic M. 0-15 0-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Fabbiano T. 40-0 1-2 → 1-3 Pecotic M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Fabbiano T. 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Pecotic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [4] Alessandro Giannessi vs Rudolf Molleker



ATP ATP Umag Giannessi A. Giannessi A. 6 7 Molleker R. Molleker R. 3 5 Vincitore: Giannessi A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Molleker R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Giannessi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Molleker R. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Giannessi A. 15-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Molleker R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Giannessi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Molleker R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Giannessi A. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Molleker R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Giannessi A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Molleker R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Giannessi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Molleker R. 0-15 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Giannessi A. 0-15 15-15 15-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Molleker R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Giannessi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Molleker R. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Giannessi A. 15-0 15-15 30-15 1-2 → 2-2 Molleker R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Giannessi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Molleker R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [Alt] Nerman Fatic vs [6] Renzo Olivo



ATP ATP Umag Fatic N. Fatic N. 3 1 Olivo R. Olivo R. 6 6 Vincitore: Olivo R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Fatic N. 0-15 0-30 1-5 → 1-6 Olivo R. 0-30 1-4 → 1-5 Fatic N. 15-0 15-15 15-30 A-40 40-40 1-3 → 1-4 Olivo R. 15-0 30-0 1-2 → 1-3 Fatic N. 0-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Olivo R. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Fatic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Olivo R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Fatic N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Olivo R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Fatic N. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Olivo R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Fatic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Olivo R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Fatic N. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Olivo R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [WC] Hamad Medjedovic vs [5] Filip Horansky



ATP ATP Umag Medjedovic H. Medjedovic H. 4 7 1 Horansky F. Horansky F. 6 6 6 Vincitore: Horansky F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Horansky F. 30-40 40-40 1-5 → 1-6 Medjedovic H. 15-15 30-15 30-30 1-4 → 1-5 Horansky F. 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Medjedovic H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Horansky F. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Medjedovic H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Horansky F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 Horansky F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Medjedovic H. 0-15 15-15 15-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Horansky F. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Medjedovic H. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Horansky F. 15-0 30-0 15-15 30-15 4-3 → 4-4 Medjedovic H. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Horansky F. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Medjedovic H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Horansky F. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Medjedovic H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Horansky F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Medjedovic H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Horansky F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Medjedovic H. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Horansky F. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Medjedovic H. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Horansky F. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Medjedovic H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 Horansky F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Medjedovic H. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Horansky F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Medjedovic H. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Andrea Collarini vs [8] Daniel Masur



ATP ATP Umag Collarini A. Collarini A. 6 6 Masur D. Masur D. 1 1 Vincitore: Collarini A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Masur D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 5-1 → 6-1 Collarini A. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Masur D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Collarini A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Masur D. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Collarini A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Masur D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Collarini A. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Masur D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Collarini A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Masur D. 30-40 2-1 → 3-1 Collarini A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Masur D. 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 Collarini A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ATP 250 Los Cabos (Messico) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Grandstand Caliente – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Juan Alejandro Hernandez vs [5] Nicolas Mejia



ATP ATP Los Cabos Hernandez J. Hernandez J. 3 6 5 Mejia N. Mejia N. 6 3 7 Vincitore: Mejia N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Tiebreak 5-6 → 5-7 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 5-2 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 2-5 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 1-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

2. [4] Yosuke Watanuki vs Luis Patiño



ATP ATP Los Cabos Watanuki Y. Watanuki Y. 7 4 6 Patino L. Patino L. 6 6 2 Vincitore: Watanuki Y. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 5-1 → 5-2 Tiebreak 5-0 → 5-1 Tiebreak 4-0 → 5-0 Tiebreak 3-0 → 4-0 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 2-5 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. [WC] Oscar Manuel Sanchez Hirales vs [6] John-Patrick Smith



ATP ATP Los Cabos Sanchez Hirales O. Sanchez Hirales O. 1 2 Smith J. Smith J. 6 6 Vincitore: Smith J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 1-4 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tiebreak 1-5 → 1-6 Tiebreak 1-4 → 1-5 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [2] Ruben Bemelmans vs [WC] Lucas Gomez



ATP ATP Los Cabos Bemelmans R. Bemelmans R. 7 7 Gomez L. Gomez L. 6 6 Vincitore: Bemelmans R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Tiebreak 6-5 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-0

2. [1] Ernesto Escobedo vs Ricardo Rodriguez – Pace



ATP ATP Los Cabos Escobedo E. Escobedo E. 7 6 Rodriguez-Pace R. Rodriguez-Pace R. 6 3 Vincitore: Escobedo E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. Gage Brymer vs [7] Alex Rybakov



ATP ATP Los Cabos Brymer G. Brymer G. 3 4 Rybakov A. Rybakov A. 6 6 Vincitore: Rybakov A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 2-5 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Alexander Sarkissian vs [8] Raymond Sarmiento



ATP ATP Los Cabos Sarkissian A. Sarkissian A. 6 6 Sarmiento R. Sarmiento R. 4 1 Vincitore: Sarkissian A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Tiebreak 5-1 → 6-1 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-0

2. [3] Matthew Ebden vs Harri Heliovaara