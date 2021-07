Da Todi: Avanza ai quarti di finale Flavio Cobolli “Contro Gaio sarà un match duro” (con il programma di domani)

Flavio Cobolli conquista il pubblico del Tennis Club Todi 1971 e approda ai quarti di finale della tredicesima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. Il romano batte con un convincente 6-4 6-3 l’argentino Andrea Collarini, numero 6 del seeding del Challenger umbro organizzato da MEF Tennis Events. “Ho preparato l’incontro molto bene e ho eseguito il piano partita alla perfezione – le parole di Cobolli a fine match -. Ho sconfitto uno dei giocatori più ostici in tabellone e sono contento.

Mi sto abituando ai Challenger e alla pressione che ne deriva in campo: mi piace giocare partite toste con la presenza di spettatori che fanno il tifo per me”. Archiviati i primi due round, la wild card azzurra si giocherà un posto in semifinale nel derby contro Federico Gaio, prima testa di serie a Todi: “Non posso che aspettarmi un match duro. Non ci siamo mai confrontati in torneo, ma qualche volta ci siamo allenati insieme. Adesso che giochiamo ogni settimana gli stessi eventi sto iniziando a conoscerlo meglio perché posso vederlo più spesso all’opera”. L’ultimo singolare di giornata ha registrato la vittoria dell’ex top 40 ATP Nicolas Jarry, che si è aggiudicato la sfida a tinte sudamericane contro Pedro Cachin con il parziale di 4-6 6-4 7-5.

Centrale – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [WC] Francesco Forti vs [2] Mario Vilella Martinez

2. [Q] Arthur Cazaux vs Giulio Zeppieri

3. Alexander Ritschard vs [Q] Giovanni Fonio (non prima ore: 19:00)

4. [3] Marco Bortolotti / Cristian Rodriguez vs Francesco Forti / Giulio Zeppieri

Grandstand – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [1] Mark Vervoort / Federico Zeballos vs Mats Hermans / Glenn Smits

2. [4] Tomas Martin Etcheverry vs [Q] Matteo Arnaldi

3. [PR] Alessandro Motti / Julian Ocleppo vs [WC] Alessio De Bernardis / Francesco Passaro

4. Facundo Diaz Acosta / Alexander Merino vs [4] Tomas Martin Etcheverry / Thiago Agustin Tirante

I risultati di mercoledì 14 luglio

Secondo turno

(1) Federico Gaio b. Thiago Tirante 6-7(1) 6-1 7-6(2)

(WC) Flavio Coboli b. (6) Andrea Collarini 6-4 6-3

Nicolas Jarry b. Pedro Cachin 4-6 6-4 7-5

(Q) Matheus Pucinelli De Almeida b. (3) Dmitry Popko 3-6 6-1 6-2