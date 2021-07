Wimbledon: finale Djokovic vs. Berrettini – Liveblog

11 luglio 2021: una data storica nel tennis azzurro. Per la prima volta un italiano scende in campo sul Centre Court con in palio la coppa più prestigiosa, quella dei Championships. Matteo Berrettini alle ore 15 sfida il super campione Novak Djokovic, a caccia del 20esimo Slam in carriera. Forza Matteo!

— Liveblog di Marco Mazzoni —

15:20 – Con una seconda palla molto ROBUSTA, carica di spin, Matteo si porta 1 pari.

15:17 – Berrettini to serve. Buon inizio per l’azzurro, il diritto funziona bene (soprattutto cross), fondamentale per non far “lavorare” il serbo col rovescio. 30-0. Col primo rovescio molto profondo, Novak vince il primo punto alla risposta.

15:15 – Un diritto in rete di Berrettini vale a Djokovic il punto del game. 1-0 Djokovic.

15:14 – Il primo vero scambio lo vince Matteo, bravo a spostare largo a destra il rivale con un bel cross potente e angolato.

15:13 – Ottima prima a centro, Matteo è sorpreso (spostato a sinistra per coprire il rovescio). Parità.

15:12 – Secondo Doppio Fallo! 30-40 e Palla Break per Matteo!!!

15:11 – Si avverte la tensione in campo, Matteo sbaglia di rovescio, ma anche Novak spara largo un diritto in avanzamento. 30 pari.

15:10 – Doppio Fallo! Inizia male il serbo…

15:10 – INIZIA LA FINALE 2021 DI WIMBLEDON, DJOKOVIC ALLA BATTUTA.

15:06 – I precedenti dicono 2-0 per Djokovic, l’ultimo match a Roland Garros 2021 (4 set per il serbo). L’altro match, sempre a Londra, alle Finals 2019 (netto il successo del serbo)

15:05 – Impressionanti i numeri di Djokovic: 967 match vinti da Pro, 316 negli Slam…

15:03 – Marija Cicak (croata) sarà il primo giudice di sedia donna in una finale maschile di Wimbledon.

15:00 – Entrano in campo Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Il pubblico applaude. Che lo spettacolo abbia inizio.

14:59 – Ecco il “Djoker”, arriva e si incammina dietro a Matteo nel lungo corridoio che porta all’ingresso del Centre Court.

14:57 – Santopadre saluta Berrettini, Matteo è pronto ad entrare in campo, fa qualche stretching, saltella, cerca di attivarsi fisicamente e mentalmente.

14:54 – Il tetto è aperto, il cielo è nuvoloso, ma per ora il tempo su Londra regge.

14:52 – Mancano pochi minuti all’ingresso in campo di Djokovic e Berrettini. Matteo tra poco scruterà la poesia di Kipling “If” (scritta nel 1895 al figlio), posta su di una lapide appena prima di varcare la porta verso il Centre Court, che recita: “Che tu possa incontrare il trionfo e la rovina e fronteggiare quei due impostori nello stesso modo”.

Centre Court – Ore: 3:00pm

N. Djokovic vs M. Berrettini



Slam Wimbledon N. Djokovic [1] • N. Djokovic [1] 0 1 M. Berrettini [7] M. Berrettini [7] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Djokovic 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

